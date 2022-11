Největší bordeláři podle znamení: K těmhle lidem se bojíte přijít domů

Existují dva typy lidí. Jedni milují pořádek, řád a pravidla. Druhý typ lidí, který si libuje v chaosu, nepořádku a svobodě. My vám prozradíme, jaká znamení zvěrokruhu jsou ti největší bordeláři.

Pokud máte rádi pořádek, rozhodně se vyhněte návštěvám u následujících znamení, protože byste mohli dostat infarkt. Těmto lidem totiž na čistotě a pořádku vůbec nezáleží.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou milovníci chaosu. Nenajdete u nich vysloveně špínu, ale spíše neorganizovanost. Žádná věc není na svém místě. V jejich bytě se všude válí oblečení, nádobí či jiné maličkosti, které někam Raci položí a pak je samozřejmě nemohou najít. Raci totiž bohužel nemají ve svém chaosu přehled, klidně se pak tedy stane, že si myslí, že nemají zimní bundu, tak si koupí novou, ale nakonec přijdou na to, že už mají doma tři.

Lidem ve znamení Raka tento styl života vyhovuje. Když jim někdo doma uklidí, necítí se vůbec dobře a uvolněně, tudíž si musí zase rychle vytvořit svůj milovaný chaos, aby se měli fajn. Na návštěvu k nim ale nechoďte, nebudete si moct ani sednout, natož aby našli prázdný čistý hrneček na kafe.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři se většinou neradi myjí, neuklízejí a ani oblečení si příliš často nemění. V létě je takové cestování s nimi například v MHD doslova o život. To, že by se sebou měli něco dělat, si neuvědomují a spokojeně si žijí ve své špinavé bublině. Nemají většinou ani partnera, ani přátele, protože se s nimi nikdo nechce ukazovat na veřejnosti.

Tito lidé mají špínu i doma, když už se přes oblečení a špinavé nádobí nedá u nich doma hnout, raději ho vyhodí a koupí si nové, než aby ho vyprali nebo umyli. Ostatně si myslí, že přehnaná čistota není zdravá a že spíše tělu škodí. Kdyby se Štíři umyli, hodili do gala a uklidili si doma, byla by z nich docela dobrá partie.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby milují svobodu, volnost a chaos. Úklid a pořádek jsou pro ně ztrátou času a navíc zcela nepotřebnou záležitostí. Jejich heslem je, ať si každý žije, jak chce. Nestarají se o druhé a čekávají to i od ostatních. Bohužel tomu tak není, proto jejich životní styl ostatní řeší, pomlouvají je a opovrhují jimi. Nechápou, jak pro Ryby nemohou být důležité materiální věci, ale i čistota a pořádek.

K Rybám na návštěvu nechoďte, pokud si chcete v klidu sednout a popovídat si. Toto znamení je neustále v pohybu, neposedí a neudrží myšlenku. Navíc Ryby často ani nezajímá, co říkáte, natož to, že si nemáte přes nepořádek kam sednou, nebo že byste si dali něco k pití. Pokud si o to vysloveně neřeknete, s nějakou hostitelskou zdvořilostí u nich rozhodně nepočítejte.