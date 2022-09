Největší nepořádnice a šmudly zvěrokruhu: Znáte někoho takového?

Jistě to znáte, existují lidé, u kterých byste se ani nenapili ze skleničky, a když si v jejich bytě máte odskočit na toaletu, jdou na vás mdloby. Některé ženy za to však nemohou, vesmír jim do vínku dal nepořádnost. Kdo patří mezi největší špindíry zvěrokruhu?

Ne každý má domácnost sterilně čistou, ostatně, není to ani potřeba. Pořádek by ale doma každá správná hospodyňka mít měla a o svou čistotu by každá žena měla samozřejmě dbát také. Jsou však tři znamení, kterým na ní nezáleží, nepořádek je u nich přirozený a o vlastní hygienu také dvakrát nedbají. Která to jsou?

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka nenávidí uklízení. Nejde ani tak o to, že by byly špindíry, ale úklid se jim tak strašně protiví, že raději žijí ve špíně a prachu. Naštěstí se čas od času najde nějaká dobrá duše, která pohled na jejich krásný byt v oblaku prachu nevydrží a uklidí jim. Ideálně by si měly najít takového partnera, který rád uklízí, u Býka mít nouzi rozhodně nebude.

Ženy v tomto znamení bývají totiž strašně líné a úklid je pro ně ztrátou času, kterou mohou věnovat televizi, internetu či sociálním sítím. Nevadí jim, že vypadají jako šmudly, když mohou sedět před notebookem a cpát se dortíky. A že jim čokoláda spadne na tričko? Nevadí, nosí ho klidně ještě týden, než usoudí, že by ho mohly vyprat.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha jsou milovnice chaosu, nepořádek je tak pro ně přirozenou součástí života a úklid naprosto zbytečná nuda. V organizovanosti a řádu se necítí dobře, proto to u nich doma často působí jako po výbuchu. Žádná věc nemá své místo a všude se něco povaluje. Kalhotky na umyvadle či podprsenka na lince nejsou ničím neobvyklým.

Bohužel tyto ženy nemají touhu uklízet, ani když jim má přijít mužská návštěva. Často se tak stává, že potenciální partner nepořádnost své možné budoucí přítelkyně nerozdýchá a ta nechápe, proč už se neozval. Ony mastné vlasy, vytahané tepláky, díra na ponožce a špína v bytě rozhodně nejsou nic sexy.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci tvrdí, že žít ve špíně je přirozené a uklízí jen blázni. Neustále hromadí věci, které by se někdy mohly hodit a umísťují je různě po bytě. Bohužel jich přibývá, Střelkyně neuklízí a v bytě vzniká jedna velká skládka. Ženám to ale nevadí, chodí se domů jen vyspat. Nejhorším zlozvykem žen v tomto znamení však je, že nevětrají a často tak jejich domácnost, ale i ony páchnou zatuchlinou.

Hygiena pro ně není příliš důležitá, neustále vypadají tak nějak ušmudlaně. Ke kadeřnici ani na kosmetiku nechodí a jejich polámané nehty jsou kapitolou samy o sobě. Pokud tedy chcete reprezentativní dámu, na ženu v tomto znamení rovnou zapomeňte. Ani je nezkoušejte změnit, pouze budete ztrácet čas.