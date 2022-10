Nejnešťastnější znamení: Tyhle ženy se stále trápí a většinou nemají proč

Neustále se strachujete, bojíte a jste nešťastné? Přitom váš život je klidný a manželství spokojené, tudíž nikdo nechápe, proč jste tak utrápené? Možná prostě jen patříte mezi ta znamení, která neustále působí nešťastně a vlastně k tomu ani nemají pořádný důvod.

Je vám neustále do pláče, bojíte se, že se něco stane a neumíte se radovat? Všichni o vás říkají, že jste neustále utrápené a vy neumíte najít radost ze života? Pak možná patříte mezi následující znamení, která patří mezi ta nejnešťastnější, i když nemají proč.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Ženy ve znamení Panny se strašně bojí o své děti, neustále je kontrolují, volají jim a potřebují mít přesný přehled, kde jsou, co dělají a zda jsou v pořádku. I když se kolem nich nic neděje, neustále je přepadá pocit paniky a strachu, že se něco stane, proto jejich ratolesti nemohou vykonávat žádné sporty, chodit s kamarády ven a neustále se musí držet máminy sukně, což je samozřejmě dost obtěžuje.

Matky v tomto znamení jsou neustále nešťastné, vystresované a cítí smutek. I když jsou kolem nich všichni šťastní a utvrzují je v tom, že jsou skvělé, mají pochyby a trápí se. Život v jejich společnosti je tedy dosti náročný, protože máte pocit, že je neumíte udělat šťastnými. Tak to ale není, Panny prostě trpí, i když nemusí.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Ženy ve znamení Kozoroha neměly snadný život a pocit smutku a neštěstí v nich zůstal dodnes. Sice jsou teď šťastné, spokojené a mají vše, po čem toužily, přesto si to neumí vychutnat a nestále se strachují, že přijde něco, co jejich pohodu zničí. Raději tak vždy počítají s tím nejhorším a trápí se, aby pak nebyly zklamány. Myslí si, že právě ony nikdy mít štěstí nemohou.

Ženy ve znamení Kozoroha také hodně pláčou, každý problém, i ten sebemenší, řeší potokem slz a myslí si, že je neřešitelný. Také mají pocit, že jim nikdo nepomůže a na všechno jsou samy. Neustále tak cítí vnitřní tíseň, protože mají pocit, že musí vyřešit všechny problémy světa, i přesto, že se jich většinou vůbec netýkají.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Ženy ve znamení Blíženců jsou plačky a hysterky. Hroutí se naprosto ze všeho. Mají totiž vše nalajnované a jejich itinerář je na minuty, a když jim hapruje, tyto ženy to nezvládají. Bohužel v dnešním světě nic podle plánu nefunguje, tudíž jsou ženy ve znamení Blíženců nešťastné, smutné a vystresované. Cítí se tak neustále pod psa, že se něco nestíhá.

Tyto ženy by se měly uvolnit a přestat vše řešit. Bohužel to ale neumí a tak se neustále trápí, i když nemusí. Není to jejich věc, stačí, když si nebudou tolik nakládat a občas také vypnou a nebudou se řídit plánem. Vždyť udělat něco jen tak, je přece osvobozující. Navíc je na čase dbát i o své fyzické zdraví, vždyť psychika a nemoci jdou ruku v ruce.