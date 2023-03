Nejnudnější muži zvěrokruhu. Vedle těchto uspavačů hadů se nedá žít

Žádná žena nechce mít po svém boku nudného a nenápaditého partnera, který ji ničím nepřekvapí a s nímž nezažije žádné dobrodružství. Pokud si nechcete najít pecivála a uspávače hadů, pak můžete zapomenout na následující znamení zvěrokruhu.

Pokud nechcete každý den zažívat to samé a nechcete, aby byla nuda nedílnou součástí vašeho života, pak si raději nechte ujít muže v následujících znameních. Muži v těchto znameních bývají totiž tak líní, že byste z jejich stylu života za chvíli zešílely. Jaká znamení obvykle patří mezi ta nejnudnější?

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci jsou největší peciválové ze všech. Kdyby mohli, tak celý den stráví doma, ideálně ho prospí, a když už jsou vzhůru, tak se tak maximálně nají a kouknou se na Netflix na svůj oblíbený seriál. Ven na procházku byste je nedostali ani párem volů a aby si s vámi udělali nějaký výlet do přírody, tak to pro ně bývá nadlidský výkon.

Ani s příchodem dětí se nezmění a vše by pak bylo jen na vás. Výchova, péče o děti, úklid domácnosti, prostě vše, o co se klasicky dělí muž a žena, byste musely zvládnout samy. Partner narozený v Raku bude nejspíš mít tendence jen znuděně zívat a ještě by možná byl dotčený, že je doma hluk a on nemůže spokojeně odpočívat.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři jsou televizní maniaci, kteří jsou schopni u filmů a seriálů trávit celé dny. Vůbec jim nevadí, že mají doma nepořádek, jejich oblečení by potřebovalo vyprat nebo že už nemají jediný čistý talíř a skleničku. To pro ně není důležité, hlavně že budou vědět, kdo je tentokrát v jejich oblíbené kriminálce vrah.

Se Štíry si ani nepopovídáte, bývají to introverti, mluvení je obtěžuje a mají nejraději samotu. S televizí si vystačí a nic jiného vlastně ani nehledají. Jejich nudný život jim dokonale vyhovuje, a pokud si myslíte, že se vaším příchodem změní, tak si zbytečně fandíte. Takovému muži byste dělala jen uklízečku a někoho, kdo bude sedět vedle něj a koukat na televizi celé dny spolu s ním.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Muži ve znamení Ryb jsou mají svůj svět, do něhož vás jen velmi neradi vpustí. Proto se od nich většinou nedozvíte nic zajímavého. Nemůžete si s nimi popovídat o zajímavých tématech, které společnost aktuálně řeší, protože o nich nic nevědí. Raději si žijí ve své nudné bublině a myslí si, že tak žije každý. Bohužel si nedají vymluvit, že to není pravda a že lze v životě zažít i zábavu a dobrodružství.

Největší akcí mužů ve znamení Ryb je tak maximálně uvaření večeře v podobě mražené pizzy, toustů, nebo vajíček. Pokud se vám nechce na tento stereotypní a nudný styl života přistoupit, tak si s Rybou nic nezačínejte. Takový muž by s vámi nikdy nebyl schopen držet tempo a vy byste se z toho akorát zhroutila a neustále hledala kompromisy.