Nejošklivější muži podle horoskopu: Nemáte ho náhodou doma?

V určitých znameních zvěrokruhu se rodí méně pohlední muži než v jiných. Tito muži mají sice spoustu jiných pozitivních vlastností, ale krása k nim rozhodně nepatří. Pokud tedy chcete po svém boku hezounka, vynechte následující znamení!

Každý muž nemusí být prvoplánovitým hezounkem, na kterého poletí všechny ženy ze sousedství, stačí, když bude mít jiné kladné charakterové vlastnosti. Jestli ale patříte mezi ty typy žen, které po svém boku potřebují krasavce, pak byste se neměly poohlížet v těchto znameních. Ti totiž většinou příliš krásy nepobrali.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci často bývají vyslovení oškliváci, kteří musí ženy balit na jiné dovednosti než na pohlednou tvář a svalnaté tělo. Ani jedno totiž nemají. Jsou většinou malí, zavalití velmi často brzy plešatí. Také nemají vkus a příliš o sebe nedbají. Nosí neupravené vlasy a jejich oblečení pamatuje revoluci. Příliš často se ani neholí a fyzický vzhled pro ně není důležitý.

Raci jsou ale neskutečně vtipní a to, co nemají v kráse, dohánějí v sympatiích. Člověk se s nimi nikdy nenudí. Neustále vymýšlejí různé aktivity, aby vás udělali šťastnými. Tito muži totiž o svých nedostatcích vědí, proto se snaží vyniknout tím, co umí. A to je bavit lidi. Je s nimi neskutečná legrace a umí vás povzbudit v každé situaci.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři bývají velice charismatičtí, i když krásní rozhodně nejsou. Jsou ale chytří, vtipní, draví a umějí vydělat peníze. Na Štíry stojí ženy fronty a rozhodně to není kvůli jejich vyrýsované postavě a krásnému obličeji. Chodí většinou s modelkami, zpěvačkami či jinými kráskami, které na mužích více než vzhled zajímá naditá peněženka. Milenců přece mohou mít, kolik chtějí, ale mecenáše jen jednoho!

Štíři jsou totiž sice nehezcí, ale zato velmi štědří, a to, že je po jejich boku prvotřídní kráska, rádi náležitě ocení. Budete se po jejich boku mít jako bohyně. Štíři sice nebývají žádní králové krásy, ale svou rozdavačností jsou to takoví princové na bílém koni.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Muži ve znamení Ryb o sebe vůbec nedbají. Nezajímá je, jak vypadají, co mají na sobě a často ani to, kdy se naposledy koupali. Vůně také není jejich silnou stránkou, podle nich má totiž správný muž vonět sám sebou. Zato jsou to nejvíce emocionální bytosti a dokáží být nesmírně romantičtí.

Pokud byste se do něj tedy zamilovala, musela byste si ho vzít do parády, abyste se za něj na veřejnosti nestyděla. Buďte si jistá, že to bude náročný běh na dlouhou trať, ale výsledek bude stát za to. Stačí umýt, oholit, ostříhat, nakoupit oblečení a vizuální stránka se o mnoho zlepší. V každém případě v něm budete mít citlivého, zábavného parťáka a spolehlivého společníka.