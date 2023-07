Nejpracovitější ženy podle znamení. Patříte mezi ně?

Neumíte se zastavit a neustále něco děláte? Nemáte klid, dokud kolem vás není vše dokonalé? Pak možná patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, ve kterých se rodí ty nejpracovitější ženy mající ruce ze zlata.

Pracovitost je jedna z vlastností, kterou lze následujícím znamením zvěrokruhu závidět. Tato znamení totiž makají tak, že se díky tomu mají více než dobře. Svou pracovitostí si dokázaly vždy zajistit to, co chtěly a nepotřebovaly od nikoho jiného pomoct. Která znamení patří mezi ta nejpracovitější?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Žena ve znamení Berana je neskutečně pracovitá a neustále překypuje energií, což ji přivádí na nové a nové myšlenky, které realizuje. Vždy má vše dokonalé a tak pečlivé, že je jí těžko konkurovat. V porovnání s ní vždy budete působit jako neschopná matka, manželka i hospodyňka, takže to ani nezkoušejte ji v něčem trumfnout.

Tyto ženy mají navíc ruce snad ze zlata. Vše, na co sáhnou, se jim podaří a mají z toho prospěch a samozřejmě i radost a pocit zadostiučinění, že za něco stojí. Nikdy neodchází od rozdělané práce, ať už se jedná o cokoliv. Od mytí nádobí po pracovní projekt. Vše musí mít vždy dokonale hotové, aby si mohly užít volný čas.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice se nebojí žádné práce, ani té tvrdé. Jsou připraveny si vše vybojovat a zasloužit. Nejsou líné a nic jim nedělá problém. Podojí kozu, uvaří večeři pro dětský tábor, ale klidně i postaví dům nebo smontují nábytek v celém domě. Jsou prostě neskutečné. Práci milují a neumí bez ní žít. Taková dovolená s týdenním válením se u moře by pro ně byla za trest.

Ženy v tomto znamení se nezastaví. Neustále je vidíte někde pobíhat a pracovat. Když už mají vše hotové, raději si práci vymyslí, aby mohly zase něco dělat. Neumí odpočívat, což je u nich někdy na škodu. Jejich tělo toho má občas dost a bouří se. Jinak mají ale Lvice krásný život a vše si vybojovaly samy svou pracovitostí, což je šlechtí.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou těmi nejlepšími zaměstnankyněmi, jaké si můžete přát. Pracují od nevidím do nevidím a dokud nemají vše precizně hotové, nikdy neskončí. Práci si nosí i domů a mají jí plnou hlavu. Často nemohou ani spát. Myšlenky na to, že mají někde nedokončenou práci, je budí ze sna. Jsou to šílené workoholičky, které se nikdy nezastaví a neumí říct dost a odpočívat.

Střelkyně jsou navíc velmi šikovné a manuálně zručné, takže si umí vše obstarat samy. Zvládají i chlapské činnosti jako řezání dřeva, údržbu domu či zahrady. Jsou prostě neskutečné, nic jim není na obtíž a pořád je vidíte někde kmitat. Ženy v tomto znamení mají i domácnost jako ze škatulky, uklízení je pro ně totiž tou nejlepší relaxační činností.