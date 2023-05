Jaké jsou vaše nejpřitažlivější ženské vlastnosti? Každé znamení to má jinak!

Každá žena je něčím přitažlivá a svou roli v tom hraje horoskop. Každé ženské znamení zvěrokruhu to má totiž jinak. Zajímá vás, čím jste pro ostatní přitažlivá právě vy?

Beran - Odhodlání

Muže přitahuje vaše ohnivé znamení a až neskutečná rozhodnost. Ženy Berana jsou neodolatelné ve všem, co dělají. Ať už jde o práci nebo soukromý život, pokud mají cíl, udělají pro něj prostě vše. A to muže nenechává chladnými!

Býk - Houževnatost

Nejvíce atraktivním rysem žen v Býku je nepochybně houževnatost, protože nic nedokáže toto zemské znamení odradit od soustavného snažení. Odolnost Býka je příkladem pro celý zvěrokruh. Jejich stabilita v jakékoli době a situaci je pro muže velmi přitažlivá, vidí je totiž jako svůj bezpečný přístav.

Žena Býk je přitažlivá svou stabilitou. Zdroj: Profimedia

Rak - Citlivost

Nejlepší vlastností žen v Raku je jejich zvýšená citlivost. Když je někdo požádá o radu, vždy s empatií sobě vlastní pomohou a nabídnou pomoc. Vliv Měsíce z nich dělá záchytný bod pro každého a není nic přítažlivějšího než to, kdy vám někdo rozumí, stará se o vás a uklidňuje vás, když máte špatné období.

Lev - Sebevědomí

Nejpřitažlivější vlastnost žen ve Lvu je rozhodně jejich sebevědomí, které se projevuje při každé příležitosti. Není nic přitažlivějšího než žena, která si je jista sama sebou a svými schopnostmi a která nechá ostatní pochopit svou hodnotu. Dokáže vyzařovat obrovskou sílu, i když mlčí! To muži milují.

Panna - Svádění

Panna má jednu vlastnost, která mezi ostatními vyniká a dělá z nich skutečnou atraktivní osobu: svádění. Ve skutečnosti je znamení Pany ovlivněné Venuší, planetou lásky. Této vlastnosti prostě neodolá žádný muž.

Váhy - Magnetismus

Váhy mají magnetismus daný jako nejpřitažlivější vlastnost. Nejsůvědnější je jejich pohled, který mluví sám za sebe. Je tak hluboký a svůdný! Očima tedy mohou své odhodlání a statečnost sdělit ženy ve Vahách i beze slova.

Váhy mají svůdný pohled. Zdroj: Profimedia

Štír - Záhadnost

Vaší nejlepší vlastností je tajemost a nepolapitelnost. Ženy narozené ve znamení Štíra vedou své partnery k tomu, aby je pronásledovali. Baví je to a ve své záhadnosti si libují. Se Štírem jsou to zkrátka nepřetržité námluvy.

Střelec - Otevřenost

Nejsvůdnější vlastností Střelce je rozhodně otevřenost. Pokud se jim něco nelíbí, rádi si o tom upřímně promluví a někdy i pěkně drsně. Pro některé muže je tato vlastnost neskutečně přitažlivá.

Kozoroh - Konkrétnost

Kozoroh je ve zvěrokruhu opakem Raka a citlivost vodních znamení kontrastuje s realističností a konkrétností zemských znamení. Má to velký vliv na život těchto žen. Žena Kozoroh je atraktivní, protože má nohy pevně na zemi a ví, co chce, aniž by se nechala rozptylovat emocemi. To někteří muži na ženách velmi oceňují!

Žena v Kozorohu má charisma. Zdroj: Shutterstock

Vodnář - Kreativita

Ženy ve Vodnáři mají bujnou představivost a kreativita Vodnáře je jejich nejsvůdnější vlastností. Schopnost dostat se ze situací navržením alternativních tras, o kterých nikdo nikdy nepřemýšlel, je jednou z vlastností, kterou muži kromě vašich krásných obrazů, které jste schopna namalovat, oceňují nejvíce.

Ryby – Intuice

Pokud existuje nějaká vlastnost, která odlišuje toto vodní znamení od jiných, je to určitě vaše intuice. Rada žen v Rybách je vždy ta nejlepší, nejpřesnější a nejkonkrétnější a Ryby jsou věštkyněmi svých mužů, které hledají rameno, na kterém by se mohli vyplakat.



Zdroje: www.cosmopolitan.com, astrotalk.com