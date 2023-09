V těchto znameních se rodí fyzicky nejpřitažlivější ženy. Patříte mezi ně?

Léto je sice u konce, ale to neznamená, že i s příchodem podzimu nemůžete potkat novou lásku. A pokud toužíte po tom, aby byla vaše partnerka přitažlivá a sexy, měli byste zalovit v následujících znameních.

Chcete-li, aby se po vašem boku objevovala atraktivní žena, která bude krásná, svůdná a sexy, pak si vyberte z následujících tří znamení. V těch se totiž rodí ty nejpřitažlivější ženy, které mohou udělat šťastné i vás. Jaká znamení to jsou?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva jsou velmi atraktivní, ambiciózní a silné jak psychicky, tak fyzicky. Chcete-li mít tedy po svém boku někoho, kdo dbá na svůj vzhled, ví, co mu sluší a v neposlední řadě umí se svým šarmem pracovat, pak určitě sáhněte po ženě ve znamení Lva. Lvice nepotřebují muže, aby si je vydržoval, ale potřebují po svém boku mít parťáka.

Umí si vydělat peníze a postarat se o sebe i o ostatní, u muže tak očekávají souznění, smysl pro humor a nějaká ta slova chvály, jak to ženám ve znamení Lva sluší a jak jsou pro ně těmi nejkrásnějšími na světě. Pokud budete takto své partnerce pochlebovat, čeká vás život plný lásky a podpory, po kterém tak toužíte.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce milují módní trendy a ví, jak ze sebe udělat hvězdu večera. Když s takovouto ženou jdete do společnosti, nemusíte se bát, že by vám udělala ostudu. Naopak, Střelkyně bude vypadat skvěle, svůdně a sexy, že se za ní budou muži otáčet, což vás jistě potěší. Kdo by nebyl rád, že na jeho partnerku ostatní chlapi mohou oči nechat.

Mějte však na paměti, že tyto ženy vyžadují péči a komfort. Chtějí vypadat takhle skvěle pořád. Takže si připravte peněženku na placení kosmetiky, kadeřníka, nehtů, vlasů či řas. Střelkyním nevadí ani plastické úpravy. S těmi to díkybohu nepřehánějí a vypadají stále přirozeně. I tak ale budete muset sáhnout hlouběji do peněženky.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka milují luxus, peníze a blahobyt, kterého si užívají plnými doušky. Pokud jste tedy chudák, nemáte u těchto žen žádnou šanci. Dokonce je jim jedno, jestli bude jejich partner mladý a pohledný, peněženka a zlatá kreditní karta je pro ně důležitější. Pokud tedy nejste žádný krasavec, ale umíte vydělat peníze, máte u žen ve znamení Býka šanci.

Tyto ženy si kupují ty nejdražší a nejluxusnější modely, používají jen tu nejkvalitnější kosmetiku a dbají o svůj zevnějšek i duševní harmonii. Nutno říct, že to vypadá, jako by vůbec nestárly. Zrají do krásy! Pokud tedy chcete mít po svém boku někoho reprezentativního na mnoho let, je právě žena ve znamení Býka tou správnou volbou.