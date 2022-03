Nejpřitažlivější muži podle zvěrokruhu. Patříte mezi ně i vy?

Které znamení zvěrokruhu dokáže stvořit nejkrásnějšího muže? V případě prvního dojmu vyvolává fyzická přitažlivost člověka ve vnímateli pozitivnější předpoklady o jeho osobě. Vaše znamení zvěrokruhu má významný vliv na fyzický vzhled a osobnost, jež společně ovlivňují vnímanou atraktivitu. Ale i mezi muži lze přitažlivost hodnotit podle znamení, v němž se narodili. Která jsou tedy nejhezčí znamení zvěrokruhu, pokud jde o muže?

Váhy (23. září-22. října)

Přitažlivé Váhy ovlivňuje planeta Venuše. Díky své bystrosti, rafinovanosti a stylu mají mnoho příznivců.

Muž ve znamení Vah je jedním z nejpřitažlivějších a nejkrásnějších mužů zvěrokruhu. Má neustálou potřebu vypadat krásně a čistě a tráví dlouhou dobu před zrcadlem, aby se ujistil, že vypadá upraveně. Jeho vlastní pocit dokonalosti mu pomáhá cítit se vyrovnaně. Stejně tak ale dbá i o čistotu a vyrovnanost svého domova. I od své partnerky očekává, že bude neustále tip ťop.

Muži ve znamení Vah jsou známi milostnými vztahy. Nejšťastnější jsou, když mají romantického partnera, s nímž mohou sdílet svůj život. Ve skutečnosti může muž ve znamení Vah čekat na tu pravou osobu celé roky.

Mnoho mužů ve znamení Vah má vyvážené linie a rysy. Muži Váhy rádi a často chodí do společnosti. Ctí rovnost a férové vztahy, proto je nutné mít otevřenou mysl se stejnými hodnotami. Protože si nesmírně cení vnější krásy, snadno se nechají strhnout k flirtování a snaží se najít pravou lásku a romantiku, která by je zcela naplnila. Způsob, jakým to dělají, je neodolatelný díky širokému úsměvu, vytříbeným způsobům a oblečení podle poslední módy.

Muži Váhy velmi touží po lásce a chtějí atraktivní, inteligentní a silné partnerky.

Muž ve znamení Vah je jedním z nejpřitažlivějších a nejkrásnějších mužů zvěrokruhu. Zdroj: Just dance / Shutterstock.com

Ryby (19. února-20. března)

Muži ve znamení Ryb jsou velmi rozliční. Co však mají společné, je plynulý způsob pohybu a měkké, zasněné, něžné a empatické oči s dlouhými řasami a téměř melancholickým pohledem, který dokáže rozpustit vaše srdce. Obvykle mají bezchybnou pokožku a vlasy. Kůže je na dotek hedvábně jemná. Jejich vlasy jsou jemné a vlnité. Oči a chování muže ve znamení Ryb řeknou víc než jeho slova. Oči Ryb jsou ze všech jejich vlastností nejvíce fascinující a mají v sobě zvláštní a přitažlivé světlo. Světlo, které způsobuje, že se pozorovatel utápí v jejich kráse.

Ryby mají velmi nápadné ruce a nohy. V poměru ke zbytku těla jsou jejich ruce a nohy buď malé, nebo velké. Muž ve znamení Ryb má dobrý přehled o nejnovějších trendech v pánské módě, takže ho uvidíte sportovat v aktuálních stylech oblečení a obuvi. Tento muž se přiklání k nepraktické stránce, má tendenci pořizovat si více než skutečně potřebuje, a často nakupuje impulzivně.

Klidná, vyrovnaná fasáda muže ve znamení Ryb často skrývá jeho vášnivý a citlivý vnitřní neklid. Je snadné nechat se zhypnotizovat pohledem Ryb. V očích mají světlo, které vypovídá o čistotě jejich duše. Mají laskavou a svůdnou povahu, díky níž je pro ně nesmírně snadné navazovat přátelství. Jedna věc, kterou často přehlížíme, je, jak moc se jejich vzhled podílí na jejich celkové osobnosti. Ryby nejprve upoutávají pozornost svým fyzickým vzhledem. Je velmi těžké ignorovat muže ve znamení Ryb, když jste v jeho přítomnosti.

Muži Ryby se však neomezují pouze na fyzický vzhled. Existuje tolik aspektů jejich vzhledu odvozených od jejich osobnosti.

Muž ve znamení Ryb bude upřednostňovat tyrkysovou barvu - barvu moře. Odstíny této barvy můžete najít v jeho šatníku, špercích, interiérových dekoracích a bytových doplňcích.

Oči Ryb jsou ze všech jejich vlastností nejvíce fascinující a mají v sobě zvláštní a přitažlivé světlo. Zdroj: shutterstock.com

Lev (23. července-22. srpna)

Vypadat dobře je pro muže ve znamení Lva zásadní. Lvi se velmi snaží být dokonalí a přitažliví, ale většinou se chtějí líbit nikoli zástupcům opačného pohlaví nebo komukoli jinému, ale sami sobě.

Muž ve Lvu chce vytvářet obraz toho, kým je, a jeho oblečení tento obraz promítá. Rád nakupuje pro sebe a obléká se módně. Kupuje si poutavé kvalitní oblečení, sleduje nejnovější trendy a nebojí se pestrých barev. I když muž ve Lvu nosí konzervativní obchodní oblek, pravděpodobně mu dodá křiklavý nádech barevná košile, kravata nebo kapesníček. Mají rádi světlé oblečení, které zdůrazňuje jejich důstojnost a krásu, šperky (na ty si potrpí i muži), drahé parfémy a stylové doplňky.

Lvi považují své vlasy za svou korunu a zrcadlo za svého nejlepšího přítele. Svůj vzhled udržují pravidelnými návštěvami kadeřníka a nebrání se ani příčeskům nebo barvení vlasů. Muž ve znamení Lva věnuje péči o svůj zevnějšek hodně času.

Vzhledem k tomu, že pro muže ve znamení Lva není šetření peněz na prvním místě, pokud jde o věci, které zdobí jeho svět, můžete očekávat, že jeho šatník a bytová výzdoba budou tím nejlepším, co si může koupit.

Lvi se mohou uchýlit i k plastickým operacím a jiným riskantním zákrokům - vždy chtějí vypadat lépe. Zástupce opačného pohlaví přitahují Lvi díky svému charismatu a schopnosti o sebe pečovat.

