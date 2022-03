Nejpřitažlivější ženy podle zvěrokruhu: Patříte mezi ně i vy?

Jakkoli zpochybňovat ženskou krásu se obyčejně nevyplácí, protože nejen že každá žena je přirozeně krásná, ale i každá doba má nějaký svůj ideál krásy. Podle znamení zvěrokruhu ale existují znamení, jejichž krása je jaksi hvězdami předurčena. Jaká znamení to jsou?

Každé znamení zvěrokruhu představuje své vlastní rysy a faktory vnitřní krásy, jež závisí na planetách, postavení hvězd, ale i na genech rodičů a předků. Ale protože vnímání krásy je instinktivní, nemá nic společného s povahou a individualitou každé ženy.

Podle mnoha astrologů a časopisů se nejpřitažlivější a nejkrásnější ženy rodí ve Štíru, Vahách a Vodnáři, ale také Rybách a Lvu. Samozřejmě, že různé zdroje vám poskytnou různé názory. Faktem však je, že některé moc krásné a atraktivní ženy mohou být skutečně narozeny v jistých znameních, která se shodují.

Každé znamení zvěrokruhu představuje své vlastní rysy a faktory vnitřní krásy, jež závisí na planetách, postavení hvězd, ale i na genech rodičů a předků. Zdroj: Profimedia

Jaká jsou tedy tři nejkrásnější znamení zvěrokruhu?

Atraktivní a tajemné Štírky

Co dělá dívky narozené ve znamení Štíra nejkrásnějšími ženami zvěrokruhu? Tyto ženy nejsou totiž krásné jen navenek, ale navíc i uvnitř. Ženy ve znamení Štíra nepotřebují investovat spoustu energie, aby muže nalákaly. Jsou velmi přitažlivé a neexistuje nic, co by nedokázaly svou přitažlivostí nebo ohromujícím vědomím toho, co je vlastně vtipné, získat. Štírky se chovají jako nezávislé a odvážné dámy. Šíří kolem sebe pozitivní energii.

Ženy, které sdílejí zvěrokruh Štíra, jsou intenzivní a žádostivé, což definuje jejich sexualitu. Svým partnerům poskytují ve vztazích plnou vzrušující jízdu. Jsou jemné zvenčí, ale tvrdé zevnitř, což je pozoruhodná kombinace pro vytvoření skutečné ženy, která nejvíce přitahuje všechny muže. Snadno odhalí tajné myšlenky svého partnera a oživují je svými pohyby a činy, což je docela sexy faktor žen ve znamení Štíra. Oblékají se do toho nejlepšího, protože vědí, co jim sluší.

Štírky vědí o své kráse, takže se zpravidla snaží vypadat tak skvěle, jak se od nich očekává.

Nedělají to kvůli mužům ale pro svou vlastní spokojenost. Mají dokonalé proporce, a navíc jsou velmi roztomilé, což způsobuje, že všichni lidé z nich ztrácejí rozum. Přesto tyto ženy nikdy nevyužívají vlastní krásu k pokoutným účelům.

Podle znamení zvěrokruhu existují znamení, jejichž krása je jaksi hvězdami předurčena. Zdroj: Shutterstock

Femme fatale Váhy

Váhy jsou nejoblíbenějším znamením, které se může pochlubit tím, že je hned kombinací několika zvláštních a krásných znaků. Ženy Váhy jsou skutečnými osudovými ženami. Mají krásnou tvář a jejich dominantou jsou většinou oči. Stačí jí jediný pohled a tato žena dokáže rozpálit vaše srdce a získat tak vše, na co si jen pomyslí. Stačí jediný její polibek a budete jejím otrokem po zbytek života.

Budiž Vahám ke cti, že si ani přes svou krásu nikdy nehrají s city druhých. Když si Váha vybere jednoho partnera a usadí se s ním, je to navždy. Ženy ve znamení Vah milují pocit, že někoho mají, takže nezávazný vztah není jejich parketa.

Vodnářky jsou spontánní a uvolněné

Vládnoucí planetou Vodnáře je Uran, planeta rovnosti a svobody. Ženy Vodnářky jsou proto jedinečné a pozoruhodné, což muže velmi vzrušuje. Mají bystrou a jasnou mysl s inovativními nápady a jsou odvážné v přístupu. Pokud jde o intimnosti, jsou spontánní a nepředvídatelné. Jsou originální ve svém přístupu a jsou vášnivými milenkami. Jejich nejpřitažlivější částí těla je jemná a podmanivá světlá pleť.

Většinou jsou ale velmi ctižádostivé, což se odráží i v jejich vzhledu. Muži je však milují a snadno jim podléhají.

Zdroje: revivezone.com, herway.net, viralemon.com