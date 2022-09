Nejproradnější a nejkrutější ženská znamení. Tyto ženy ze života udělají peklo

Každý někdy uletí, nemá svůj den a je krutý, arogantní či zlý. Jedná se ale o výjimku, na rozdíl od jistých znamení, která bývají proradná a zákeřná celý život. Na jaká znamení byste si tedy měli dát pozor?

Hledáte ženu na celý život, se kterou založíte rodinu, budete mít děti a váš společný život bude procházka růžovým sadem? Pak můžete rovnou zapomenout na následující čtyři znamení, jejichž nositelky bývají zákeřné, kruté a nemívají slitování.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana jsou plné emocí, se kterými neumí příliš zacházet, proto jimi obtěžují okolí. Jsou přímo otravné, neustále křičí, hádají se, za chvíli pláčou a nakonec se hystericky smějí. Nikdy nevíte, na čem s nimi jste. Ráno vám mohou připadat jako princezny, ale odpoledne jsou z nich dračice. Nelze dopředu odhadnout, co se jim urodí v hlavě a v jakém emocionálním rozpoložení je zastihnete.

Ženy ve znamení Berana si svou nevyrovnanost vylévají na rodině. Křičí na manžela i děti, často je psychicky vydírají a neumí se mírnit, jdou klidně do extrémů. Je tedy s podivem, že si je někdo vezme a má s nimi rodinu, protože pak trpí a i když se sebevíc snaží, s jejich povahou toho moc nenadělá. Pokud nemá opravdu silné nervy a trpělivost, měl by se tomuto znamení vyhýbat.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi jsou králové zvířat a takto se chovají ženy v tomto znamení. Myslí si, že jsou nejsilnější, nejchytřejší, nejvtipnější a nejdokonalejší. Život s nimi je tedy doslova peklo. Jsou schopné se vám veřejně vysmát a ponižovat vás před lidmi.

Ženy ve znamení Lva se umí také drsně bránit. Pokud se cítí ohrožené, vystrčí drápky a rozcupují vás na kusy. Tyto ženy se umí skvěle přetvařovat, tudíž si na začátku myslíte, že jste našli poklad, ale pozor, je to jen maska. Po pár týdnech soužití poznáte pravou tvář Lvice a buďte si jisti, že z ní nadšeni nebudete.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou ve většině případů normální. Sice občas vyletí, umí se pohádat i použít nevybíravá slova, ale není to nic hrozného. Situace se ale změní, když si čichnou k lahvi s alkoholem. Neví totiž, kdy mají dost a když se opijí, to se pak začnou dít věci. Jsou zlé, vulgární a zákeřné. V tu chvíli mají pocit, že jste nic a dávají vám to patřičně najevo.

Střelkyně s několika promile v krvi se změní na saň, která vás rozcupuje, raději se tak buď obrňte nebo před ní schovejte veškerý alkohol. No a když si půjde vaše vyvolená někam sednout na skleničku, raději jí pak jděte z cesty. Nejhorší je, že si Střelkyně druhý den nic nepamatuje a myslí si, že přeháníte, proto nemá nikdy touhu se alespoň omluvit.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou velmi závistivé, proto když se má někdo lépe než ony, nezvládají to a snaží se mu zničit život. Pomlouvají ho a chtějí, aby se s ním nikdo nebavil. Bývají kruté, zlé a bez slitování. Vždy myslí jen na sebe a na své blaho. Dobře vědí, kam zaútočit a jak se dotknout vaší nejcitlivější stránky.

Ženu ve znamení Býka vždy ujišťujte o její pravdě, i když ji nemají, abyste měli klid. Nediskutujte s nimi, nemá to cenu, stejně vás nebudou poslouchat, pojedou si svou a ve finále z vás udělají hlupáka. Byly by rády, kdybyste byli jejich otroky, kteří budou dělat vše, co si žena v tomto znamení usmyslí. A věřte, že občas jsou to opravdu nerealizovatelná přání.