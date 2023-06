V těchto znameních se rodí ženy s největším šarmem. Muži po nich šílí

V některých znameních se rodí ženy s až neuvěřitelným šarmem a sex-appealem. Po takových ženách muži vysloveně šílí. Patříte k nim?

Na každé ženě je něco krásného, říká se, ale existují ženy, které jsou dokonalé ve všem. Mezi tyto vyvolené patří zejména tato tři znamení zvěrokruhu.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice jsou neuvěřitelně krásné, sebevědomé a cílevědomé, tudíž je mít po svém boku je opravdová výhra. Lvice je totiž ráda středem pozornosti a umí využít svých předností. Po jejím boku se tak dočkáte nejrůznějších výhod a nebudete pro to muset hnout ani prstem. Výhodné nabídky se totiž Lvici daří získávat jen tak.

Muži tomuto znamení padají k nohám a stojí na něj fronty. Ví totiž, že Lvice je to nejlepší, co je může v životě potkat. I přesto, že vypadají jako supermodelky, jejich srdce je ze zlata a rozhodně netrpí žádnými hvězdnými manýry. Když tedy dokážete, aby se do vás žena ve Lvu zamilovala, máte vystaráno na celý život.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou jasnou volbou pro všechny, kdo dbají na styl a eleganci. Tyto ženy jsou totiž tak krásné, charismatické, šarmantní a elegantní, že by klidně mohly okamžitě na přehlídková mola či na plátna filmu. Jsou téměř dokonalé. Jejich bělostná pleť, záplava zlatých vlasů a pomněnkové oči nenechají muže vydechnout.

Sbalit Střelkyni však není nic snadného. Ví, že má úroveň a že si může vybírat, což také dělá. Nejde jí ani tak o peníze a majetek, ale především o charisma a aby byla s partnerem legrace. Ráda se totiž baví a má vytříbený smysl pro humor. Co víc si tedy přát? Krásná, vtipná a ještě společenská, taková je žena ve znamení Střelce.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka mají charisma na rozdávání. Kamkoliv přijdou, tam jsou středem pozornosti a všichni je milují. Většina jejich přátel touží být co nejčastěji ve společnosti ženy Býka. Tyto ženy jsou pro muže naprosto okouzlující. Většina žen ve Střelci toho ale nezneužívá.

Ženy v tomto znamení jsou známé svým vkusem a neotřelým stylem. Mohou si na sebe vzít cokoliv a budou vypadat skvěle. Přesně totiž ví, co s čím ladí. Z těchto žen září ženskost všemi směry a s muži to umí dokonale. Největší radost takové ženě uděláte dovolenou, milují cestování a poznávání cizích kultur a zemí.