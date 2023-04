Nejsilnější ženská znamení: Těchto žen se muži bojí a mají v lásce smůlu

Silných žen se muži bojí! Proto, i když jste schopná, krásná, inteligentní a pracovitá, tak to neznamená, že na vás budou muži stát frontu. Ze kterých znamení zvěrokruhu mají muži největší strach?

Máte v lásce smůlu, i když se snažíte sebevíc, abyste byly samostatné, nenáročné a chápavé? Pak nejspíš patříte mezi ty ženy, jichž se muži bojí právě proto, že jsou silné a soběstačné. Která znamení zvěrokruhu to jsou nejčastěji?

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce jsou silné, soběstačné, ambiciózní a umí si zařídit všechno samy. Navíc mají i silnou vůli a vládnou silnou rukou, takže si u v mužské společnosti sjednají pořádek raz dva. Je to ale jedna z vlastností, která muže děsí, a raději tak okolo žen v tomto znamení chodí po špičkách.

Chcete-li za partnerku Střelkyni, musíte být připraven na to, že ona bude ten šéf ve vašem vztahu. Bude mít poslední slovo, bude plánovat aktivity, vychovávat děti, ale i stanovovat pravidla, v jakém duchu se ponese nálada ve vaší rodině. Nemyslí to zle, je prostě taková. Většina mužů to ale bohužel nezvládne akceptovat.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka nesnášejí, když jsou na něčem závislé, proto si raději dělají vše po svém a neptají se na radu, nepožadují po nikom pomoc a ani neočekávají, že by je někdo litoval. Vše si prostě jedou po vlastní ose a ani neúspěch je nezdolá. Nepočítejte u nich ale s projevy lásky, pokory či romantiky.

Pokud tedy máte po boku ženy v tomto znamení, buďte si jisti, že vás převálcuje. Je zvyklá řešit problémy rychle, svižně a hlavně správně, nebude tedy mít náladu na vaše bědování, spekulování a v neposlední řadě kňourání. Když se někdo lituje či podceňuje, žena v tomto znamení se mu tak maximálně vysměje.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Ženy ve znamení Panny umí vydělat peníze, proto jsou na mužích dost často naprosto nezávislé. Samy si koupí, co potřebují ze svých peněz a nemusí o to prosit, což by jim jejich ego ani nedovolilo. Raději, než aby musela být Panna za něco svému partnerovi vděčná, sežene si to jinak. Nesnáší ten pocit, že by pro ni někdo dělal nějakou milost.

Muži se však se samostatností Panny těžce vyrovnávají. Oni chtějí být těmi, kdo živí rodinu. Panna jim nejen ten pocit nedopřává, navíc dokonce často vydělává víc peněz než muž, což pro něj v určitých případech vyvolává pocit potupy. S Pannami tedy nevydrží a raději si najdou ženu, jež jejich péči kvituje a je za ni ráda.