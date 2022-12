Nejsilnější ženy podle horoskopu: Toto jsou skutečné lvice. Patříte mezi ně?

Máte pocit, že žádný úkol pro vás není nesplnitelný? Nebojíte se žádné výzvy a před ničím se nezastavíte? Pak patříte mezi následující znamení zvěrokruhu, která mají sil na rozdávání. S těmito ženami se vyplatí vycházet a mít je na své straně.

Síla, odvaha, spravedlnost a akčnost, takto by se daly popsat vlastnosti žen následujících znamení. Tyto ženy se ničeho neleknou a umí si poradit v každé situaci. Slovo prohra nemají ve slovníku. Patříte mezi ně i vy?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Ženy ve znamení Berana jsou silné hlavně psychicky. Z žádné nepříjemné zprávy ani události se nehroutí, umí ji konstruktivně řešit a najít si na ní něco pozitivního. Tyto ženy se neustále vzdělávají a pracují na sobě. Mají neskutečně silnou vůli a organizační schopnosti. Logické myšlení jim usnadňuje práci a šetří čas, vše si umí efektivně zorganizovat.

Ženy ve znamení Berana jsou silné i fyzicky. Posilují, cvičí a milují pohyb. Na jejich těle byste nenašli gram tuku navíc. Sport a fyzická aktivita jim navíc vždy dokonale pročistí hlavu, mají tak na každý nový úkol a výzvu čistou mysl. Vše jim tak jde hned od ruky a rychle si se vším poradí. Čím větší překážka, tím větší motivace pro Berana.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvice se za všechno bijí jako jejich zvířecí jmenovkyně. Do všeho jdou hlava nehlava, nepřemýšlejí nad následky a vždy prostě jednají tak, jak to opravdu cítí. Občas jim to přinese nějakou tu překážku či zlou krev, ale Lvice zatne zuby a poradí si s tím. Nikdy neodchází z boje se sklopenou hlavou, a i kdyby jí zbývaly poslední síly, udělá to a vyhraje. Lvice jsou prostě rodilé vítězky!

Ženy ve znamení Lva mají navíc ten dar, že je nic nepoloží a kvůli ničemu nepláčou. Mají hroší kůži a nikdy nedají přednost citům před rozumem. To jim v životě usnadní spoustu situací, kdy by je city oslabily. Lvice také bojují za svou rodinu, a kdyby někdo ublížil jejich dětem, klidně jdou i přes mrtvoly.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Velkými bojovnicemi jsou i ženy ve znamení Štíra, které se nebojí mužské práce, mají totiž sílu, výdrž a jsou navíc šikovné. Umí se ale vypořádat i s mužskými starostmi, které každá žena ráda nechává na svém protějšku. Ne tak ženy ve Štíru. Ta si poradí s ucpaným odpadem, nejedoucím autem i zatékající střechou. Nic pro ni není problém.

Neměla lehké dětství a místo na slunci si musela vybojovat. Dodnes jí houževnatost a vytrvalost zůstaly a často z nich těží. Štírky se nebojí ani nemocí, jelikož už mají nějaký ten neduh za sebou. I tento nelehký čas zvládly, neklesaly na mysli a vybojovaly si zdraví. Navíc mívá žena ve Štíru dost prořízlou pusu a nebojí se říct svůj názor nahlas a stát si za ním.