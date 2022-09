Nejsilnější ženská znamení: Tyto ženy jsou mnohem silnější než muži

Jsou ženy, které muže ke svému životu nepotřebují a zvládnou si vše vyřešit či zaplatit samy. Jsou zcela nezávislé, silné, bojovné a emancipované. Patříte mezi tato znamení i vy, anebo jsou pro vás muži nezbytnou součástí života?

Jste hrdá, samostatná a nezávislá, nebo naopak čekáte a vždy uděláte vše, co vám řekne váš muž? Některá znamení totiž muže ke svému životu vůbec nepotřebují a vše si zvládnou zařídit samy. Která znamení jsou zcela nezávislá na mužích a jejich pomoci?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře muže ke svému životu vůbec nepotřebují. Jedná se o éterické bytosti, které žijí v sepětí s přírodou, nic neřeší, materiální hodnoty je nezajímají a život berou tak, jak přijde. Nesnáší chemii, žijí zdravě, ale zase jim na druhou stranu nevadí špína a že by byly nějak extra čistotné a dbaly o své tělo, se říct nedá.

Vzhledem k tomu, že právě nežijí komerčním, hektickým, hlučným a moderním životem, muže nepotřebují. Spíš mají pocit, že by je brzdil a vtahoval do klasického světa plného pomluv, neřestí a lákadel, kterým se ony vyhýbají. Nedokáží si představit, že by po něm uklízely, praly mu prádlo či dokonce vyvařovaly, když to nedělají ani pro sebe.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka muže potřebují jen na plození dětí, jinak je v jejich životě brzdí. Mají rády řád, pečlivost a pořádek, proto s mužem neumí vyjít. Jejich vyňuňaný byt laděný do růžové barvy, kde prim hrají polštářky, dečky a další ženské kýče, by žádný muž nevydýchal a žena v tomto znamení se jich zase na oplátku nehodlá vzdát.

Tyto ženy sice nejsou nějak extrémně silné, ale umí to s lidmi, tudíž vždy docílí toho, aby jim někdo pomohl. Nebudou si špinit ruce, když trochou manipulace budou mít vše bez práce. No a kdyby nikoho nesehnaly, zvládnou to i samy, co jiného jim zbývá. Chlapa si kvůli tomu do domácnosti tahat nebudou.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra jsou velmi silné, tvrdé a baví je mužské činnosti. Samy jsou takoví chlapi, proto muže k životu nepotřebují. Všechny mužské záležitosti si vyřeší a zvládnou samy. Většinou pracují manuálně rukama, proto je tato činnost nevyvede z míry a umí vzít za práci víc, než lecjaký muž. Tyto ženy také mají sílu a rozumí technickým záležitostem, tudíž i v této otázce jsou naprosto samostatné.

Štírky nepotřebují drahé krémy, oblečení či šminky, ale raději si koupí kvalitní pilu, sekačku a vrtačku. Baví je nové technologie, rychlá auta a elektronika. Pokud si s nimi tedy chcete popovídat o mužských tématech, jsou pro vás ideálními společníky.