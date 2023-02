Nejsměšnější ženy podle horoskopu. Tyhle jsou tak nesympatické, až jsou směšné

Pokud nechcete namyšlenou, hloupou, sebestřednou a arogantní ženu, pak byste se měli vyhnout následujícím znamením. V těch se totiž nejčastěji rodí ženy, které působí až směšně. Která že to jsou?

Některé ženy jsou tak jednoduché, hloupé a nesympatické, až působí směšně. Vyvarujte se tedy jejich přítomnosti, anebo dokonce vztahu s nimi. O jaká znamení se jedná?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Ženy ve znamení Lva bývají poněkud jednoduché, ale bohužel mají pocit, že všemu rozumí a ke všemu mají co říct. Je to ale občas dost směšné a nikdo je nechce poslouchat. Jejich vyjadřování se nehodí k situacím, ve kterých se nachází a dost často dělají partnerům ostudu. Také jsou velmi nesympatické a neumí se usmát.

Lvice jsou ženy, které nezajímá politika, ekonomika ani žádné společenské téma, žijí si svým primitivním životem a v rodině neustále někoho poučují. Myslí si, že mají patent na rozum, přitom často říkají nesmysly. Jejich společenský život se tak občas zvrhne a je to jedna velká ostuda, které nikdo nechce být přítomen.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Nikdy se nespojujte se ženou ve znamení Střelce, protože vám udělá ze života peklo. Nejenže je směšná, ale také nesympatická a občas i arogantní a zlá. Její špatná nálada a chladnost spočívá v tom, že je tato žena hloupá, ale neví to o sobě. Ostatní si z ní také dělají často legraci a nemívá ani moc přátel.

Ty nemá především proto, že žena ve znamení Střelce bývá poněkud neempatická a neumí pomáhat lidem. Navíc nerozumí spoustě věcem, o kterých se baví ostatní, což ji znervózňuje a někdy kvůli tomu bývá i zlá a zákeřná, ale působí spíše směšně a trapně a nikdo si z ní nic nedělá.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka jsou vysloveně k smíchu. Rády se totiž stylizují do rolí, které jim vůbec nesedí a působí v nich směšně. Lépe by udělaly, kdyby se smířily s tím, jaké jsou. Každému nebyl do vínku dán přehled, charisma a dar kvalitního projevu, proto, pokud k tomu nemají předpoklady, neměly by to dělat.

Ženy v tomto znamení pak totiž působí směšně a lidé je často považují i za nesympatické. Tváří se často naštvaně a afektovaně. Lidé nechtějí trávit čas ve společnosti těchto žen. Je to škodo, stačilo ubrat na stylizaci. Kdyby byly tyto ženy více samy sebou, byly by příjemnější, cítily by se jistější a nepůsobily by tam směšně.