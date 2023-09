Nejspolehlivější znamení. Tito muži vás nikdy nezklamou. Máte takového doma?

O spolehlivém muží sní snad každá žena. Ne všichni jsou ovšem tak zodpovědní. Astrologové však určili čtyři mužská znamení zvěrokruhu, která patří v tomto ohledu mezi nejlepší. Můžete se spolehnout, že tito muži nikdy nezklamou vaši důvěru. Kteří to jsou?

Býk (21.4. - 21.5.)

Muži narození ve znamení Býka jsou doslova ztělesněním spolehlivosti. Jsou známí svou silnou vůlí a odolností. Než se do něčeho pustí, dobře si vše promyslí. Pokud zjistí, že je pro jejich blízké něco důležité, nikdy je nezklamou. Nikdy se nezbaví své tvrdohlavosti, ať už jde o slib, který někomu dali či úkol, který musí splnit. Mají však také obrovskou trpělivost, vždy vás vyslechnou a postarají se o vás.

Raci jsou skvělí tátové a svou rodinu milují nade vše. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Muži Raci bývají ti nejlepší tátové a manželé, s čímž jde ruku v ruce obrovská zodpovědnost a spolehlivost. Zbožňují pocit potřebnosti, jsou rádi když se mohou o něco starat. Patří mezi nejempatičtější a nejsoucitnější znamení zvěrokruhu. Tito muži tady pro vás vždycky budou s ramenem, které vám nabídnou, abyste se na něm mohli vyplakat. Vždy vás obejmou, vyslyší a podají vám pomocnou ruku. Odvezou vás kamkoli budete chtít, uvaří večeři a zařídí věci, které právě nestíháte.

Panna (23.8. - 22.9.)

Muži narození ve znamení Panny jsou neuvěřitelně praktičtí. Díky své analytické povaze a pečlivému přístupu bývají nesmírně spolehliví a především důvěryhodní. Mívají ve svém okolí tu nejlepší pověst a patří mezi seriózní osoby. Tito muži vám vždy podají pomocnou ruku, budou ve vaší blízkosti, když to budete potřebovat. Dokáží řešit krizové situace s absolutním klidem. Někdy je ostatní odsuzují za jejich přílišný perfekcionismus, ale nedejte se mýlit. I když mají někdy příliš kritické názory, pro osoby, které milují a které mají místo v jejich srdcích, by udělali prakticky cokoliv. Přinesou vám polévku, když budete nemocní, odvezou vás k lékaři a ujmou se proslovu na vaší svatbě či oslavě narozenin.

Muži narození ve znamení Panny vás nikdy v životě nezklamou. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Tajemní Štíři bývají spolehliví, nejvíce však pro osoby, které už znají a věří jim. Jakmile mají blízký vztah, jejich loajalita je pevná jako skála. Když si vás muž ve znamení Štíra připustí k tělu a do srdce, nikdy vás neopustí a bude vás ochraňovat. Štíři mívají také pomstychtivé sklony. Může to dojít tak daleko, že pokud vám někdo ublíží nebo dostane do nebezpečí, můžete si být jistí, že Štíra přepadne zášť a bude chystat nějakou pořádnou odvetu. Ovšem pozor, na muže Štíra se můžete spolehnout pouze v případě pokud nebude soutěžit s jeho potřebami.

Zdroj: bestlifeonline.com, www.yourtango.com