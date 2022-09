Nejstarostlivější a nejsvědomitější maminky podle znamení horoskopu. Jste to vy?

Patříte mezi ty maminky, které by se pro své ratolesti rozdaly? Vaříte denně teplé večeře a jste ochotna se místo Ulice dívat na pohádky? Hladíte, chválíte a mazlíte své miláčky? Pak jste možná jedním z těch znamení zvěrokruhu, které patří mezi nejstarostlivější maminky na světě.

Milujete své děti víc než vše na světě? Uděláte pro ně první poslední, aby byly spokojené? Jste pyšná na každý jejich úspěch oslavujete a nezdar jim vždy pomůžete zvládnout? Pak vám to nejspíš bylo dáno do vínku vesmírem.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Matky ve znamení Berana jsou velmi čistotné, přesné, důsledné a pečlivé. Jejich děti i domácnost jsou jako ze škatulky. Děti mají vždy teplé večeře, pestré svačinky, vypracované domácí úkoly a v neposlední řadě jsou vždy upravené, čisté a připravené na výuku. Také je matky vedou ke sportovním koníčkům, uznávají totiž rčení, že ve zdravém těle je zdravý duch.

Dále matky ve znamení Berana učí své děti slušnosti, pokoře a empatii. Vždy umí za vše poděkovat, poprosit a vcítit se do problémů jiných. Sama žena ve znamení Berana je oblíbenou kamarádkou, která umí pomoci, vyslechne a poradí. Je čestná a nikdy nelže. Na pravdě si zakládá a vede k ní i své děti.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Matky ve znamení Lva jsou opravdové matky lvice. O své děti by se klidně praly až do roztrhání těla. Jsou na první pohled drsné, tvrdé a tváří se jako ledové královny. Jde ale o masku, aby je nikdo nezklamal. Už si totiž v životě zažily svoje a nechtějí ten pocit, kdy je má někdo v hrsti, zažít znovu. Raději si nikoho nepřipouští k tělu.

Své děti vedou k samostatnosti, zodpovědnosti a silné vůli. Říkají, že pokud se někdo opravdu snaží, tak vždy dosáhne svého cíle. Jejich děti se tak nikdy nevzdávají. Jsou výborní studenti, sportovci i charakterní lidé. Nehroutí se z maličkostí a umí sami posoudit, kdy jde opravdu o průšvih a kdy o malichernost.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Matky ve znamení Střelce velmi bazírují na tom, aby měly její děti skvělé studijní výsledky. Škola je pro ně na prvním místě. Většinou pochází z vysokoškolských poměrů a chtějí, aby jejich děti také měly titul. Poctivě se s nimi učí, platí jim doučování, posílají je na poznávací cesty, jen když to pomůže, aby měly dobré známky.

Matky Střelkyně nemají pochopení pro zájmové aktivity, jako je třeba sport či kamarádi. Jejich děti se tak musí po příchodu ze školy nejprve naučit, udělat úkoly a když jim zbyde trocha času, tak teprve mohou na chvíli ven s kamarády. Děti Střelkyň tak najdete namísto na hřišti sedět odpoledne v knihovně.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Matky ve znamení Býka patří do rozmazlující skupiny. Jejich děti mají vše, na co si jen vzpomenou. Chyba ale je, že si to nemusí zasloužit. Prostě je pro ně všechno připraveno jako na stříbrném podnose. Bohužel tyto maminky nevěří tomu, když si někdo stěžuje na jejich dítě. Většinou se totiž jedná tak trošku o rozmazlence. Matka ve znamení Býka si ale myslí, že má ty nejúžasnější a nejhodnější děti na světě.

Matka Býka je zaslepená tím, že má všechno nejdokonalejší a myslí si to i o svých dětech. Kdyby místo pečlivosti, kterou věnuje úklidu, raději věnovala výchově svých dětí, aby uměly poprosit a poděkovat. Bohužel si myslí, že jim všichni musí sloužit, když to dělá i maminka.