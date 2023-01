Nejšťastnější dny roku 2023 podle znamení. Které budou právě ty Vaše?

Nový rok je tu a s ním i velké množství zážitků příjemných i nepříjemných, které nás jistě čekají a neminou. Pojďme se podívat, jaké dny pro vás budou podle horoskopu v roce 2023 nejkrásnější a na co se můžete těšit.

Rok 2023 jsme přivítali každý po svém a nyní už nezbývá nic jiného, než čekat, co přinese tento rok. Jaké dny by v tomto roce měly být pro vaše znamení ty nejšťastnější?

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani se mohou těšit na jaro, které pro ně bude nejšťastnějším obdobím roku. Hlavně pak duben jim přinese radost, smích a novinku, na kterou dlouho čekali. Do jejich života přibyde nový potomek, který jim obrátí život vzhůru nohama. Nejšťastnějšími dny budou pro Berany 14.4., 20.4. a 30.4. 2023.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lvi by měli s nadějí čekat na léto, protože by se jim konečně mohlo podařit dotáhnout to, na čem už dlouhou dobu pracují a nemohou se hnout z místa. Konečně je osvítí nápad, který jim projekt pomůže dotáhnout ke konci. Jejich šťastnými dny budou především 17.7., 19.8. a 29.8. 2023.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci se mohou těšit ještě na letošní zimu, nejvíce si totiž užijí pohodu na horách, kam se chystají v únoru. Letos jedou s přáteli, což je dobře, v posledních letech je totiž dost zanedbávali. Vztahy se tak vylepší a utuží, což je nezbytné pro absolutní štěstí všech zúčastněných. Jejich šťastné dny tak budou 19.2., 17.3. a 21.3. 2023.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci jsou letní typy a velcí cestovatelé, proto pro ně bude nejkrásnější částí roku právě léto. Pokud chcete vycestovat, pak si na to rezervujte červenec, kdy byste měli prožít nejšťastnější dny letošního roku. Volte exotiku a nebojte se s sebou vzít i děti, zvládnou to levou zadní. Býci se budou cítit nejšťastnější 1.7., 15.7. a 24.7. 2023.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny milují výlety po českých luzích a hájích, proto by se měly zaměřit na jaro. Jejich šťastným obdobím bude březen a duben, kdy s rodinou a blízkými podniknou spoustu zajímavých výprav. Zaměřit by se měly především na data jako 21.3., 16.4. a v neposlední řadě na 25.4. 2023, což by pro ně měl být nejšťastnější den letošního roku.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si užijí příjemné chvíle na podzim. Léto pro ně bude náročné a v jistých ohledech i smutné. Naštěstí se brzy zmátoří a podzim už si budou zase užívat plnými doušky. Měli by dokonce poznat novou lásku, která by konečně mohla být tou pravou. Nejšťastnějšími dny budou pro Kozorohy 10.10., 11.10. a 11.11. 2023.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci si nejvíce užijí čas kolem svých narozenin. Budou tedy nejšťastnější na konci května a v červnu. V tu dobu by také měli udělat všechna zásadní rozhodnutí, která na ně tento rok čekají. Rozhodnou se totiž správně. Zaměřit by se měli především na tyto červnové dny 1.6., 10.6. a 20.6. 2023.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy si užijí léto plnými doušky. Dobrodružství, relax, pohoda a v neposlední řadě zábava s rodinou. Váhy si po letech užijí společnost svých nejbližších na delší dobu. Budou šťastní, protože se v průběhu roku stýkají velmi sporadicky a nyní si to budou moci užít se vším všudy. Nejšťastnější dny pro ně budou 19.7., 25.7. a 16.8. 2023.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři se budou první půlrok trápit a nadávat na to, že rok 2023 je tím nejhorším rokem. Naštěstí se vesmír v druhé polovině roku umoudří a u Vodnářů se začne blýskat na lepší časy. Hlavně pak listopad by měl být měsícem, kdy se jim bude dařit vše, na co sáhnou. Nejšťastnějšími dny pro ně by měly být 13.11., 22.11. a 28.11. 2023.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raci zažili krásné Vánoce a vlastně ani nechtěli loňský rok opouštět, naštěstí v dobré náladě a atmosféře začal i letošní rok. Raci budou v klidu a pokoji žít až do jara, kdy přijde konflikt, který jejich šťastné období trochu naruší. Naštěstí si poradí i s tímto problémem. Nejšťastnějšími dny budou pro Raky 11.1., 20.1. a 29.1. 2023.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři si užijí krásné jaro plné přírodních krás, žijí totiž v souladu s přírodou. Jaro je pro ně obdobím, kdy se příroda vzbouzí a ukazuje nám svou svěží, krásnou a intenzivní tvář. No a na Štíry to působí jako magnet, což si také náležitě užívají. Jejich šťastné dny budou především v březnu a půjde o 17.3., 23.3. a 28.3. 2023.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou milovnice zimy, proto není divu, že nejšťastnější chvíle letošního roku je čekají hlavně nyní. Hory, lyžovačka a stavění sněhuláka jsou jejich srdeční záležitostí. Zimu si tedy užijí plnými doušky a problémy je čekají až s příchodem jara. Nejšťastnější dny budou pro Ryby 10.1., 13.2. a 20.2. 2023.