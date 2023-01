Nejšťastnější měsíc roku 2023 podle znamení: Kdy se dočkáte největšího štěstí?

Který měsíc pro vás v letošním roce bude ten nejšťastnější a splníte si v něm své sny? Vše vám prozradí následující horoskop štěstí pro rok 2023.

Kdo z nás by si nepřál být šťastný! Nebojte, každému se to v roce 2023 alespoň na chvíli podaří. Podívejte se, jaký měsíc bude nejšťastnější právě pro vaše znamení.

Beran

21. 3. až 20. 4.

Berani si užijí šťastný květen, kdy se jim konečně začne dařit v záležitosti, na které už pěknou dobu pracují. I když to vypadalo beznadějně, v květnu se ukáže, že všechno jde, když se chce, a Berani konečně dotáhnou vše do zdárného cíle.

Lev

23. 7. až 22. 8.

Pro Lvy bude nejšťastnějším měsícem roku 2023 červen, kdy se rozhodnou zcela změnit svůj život. Jsou totiž většinou obézní a právě v červnu se s tím rozhodnou skoncovat, jelikož potkají životní lásku a nebudou si ji chtít nechat utéct kvůli své nadváze.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci ke štěstí přijdou v únoru. Užijí si skvělý čas na horách s rodinou a přáteli, což je pro ně vlastně tím největším štěstím. Jsou totiž velmi rodinně založení a pro své blízké by udělali všechno na světě.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si rádi zajedou za odpočinkem, milují hlavně luxusní wellness. V květnu budou mít velké štěstí a vyhrajou pobyt v jednom z nejúžasnějších rezortů u nás. Vysloveně si to tam pak užijí!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Na Panny se usměje štěstí v prosinci, kdy jim do rodiny přibyde malý zázrak, na který se už dlouho těší. Dlouho totiž trvalo, než se zadařilo a vypadalo to, že dětské botičky Panny cupat nikdy neuslyší. Prosinec ale vše změní a Panny budou nejšťastnější na světě!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi si na své přijdou v září, blýská se jim totiž na lepší časy z hlediska pracovního. Dostanou nabídku na práci snů a konečně i takové platové ohodnocení, jaké si opravdu zaslouží. Září pro ně bude tím nejšťastnějším měsícem.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci budou mít štěstí v lásce a to konkrétně v říjnu letošního roku. Na podzim totiž potkají někoho, kdo bude přesně splňovat jejich očekávání ohledně dokonalého protějšku. Hlavně ať si své štěstí nenechají ujít, pak už by ho tak snadno najít nemuseli.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Pro Váhy bude nejšťastnějším měsícem prosinec. O Vánocích si totiž vychutnají klid, pohodu a lásku v obležení celé rodiny, což pro ně bude po vyčerpávajícím roce ten nejkrásnější dárek.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnáři nebudou mít zrovna příznivý rok, proto si nějaké to štěstí opravdu zaslouží. A ono přijde, ale až ke konci roku, a to v listopadu, kdy už budou psychicky opravdu na dně. Vydržte a uvidíte, že listopad vám přinese něco, co vám velmi usnadní život.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Raky už dlouhé měsíce souží vleklé zdravotní problémy, se kterými si neví rady. Ač dodržují všechna lékařská přikázání, lépe jim není. Naštěstí v srpnu letošního roku se objeví něco, co jim zásadně uleví.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Štíři budou mít nejšťastnější čas v dubnu, hlavně o Velikonocích. Duben přinese do jejich života usmíření s někým, s kým byli dlouhou dobu na kordy a velmi je to mrzelo. Konečně se tedy vše vyřeší a bude to jako dřív.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby budou šťastné hned teď v lednu. O Vánocích se totiž dozvěděly radostnou zprávu, která má trvání i v lednu. Ryby by se měly vytěšit pořádně, zbytek roku pro ně totiž příliš příznivý nebude.