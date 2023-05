Nejstatečnější a nejsilnější znamení. Tyto ženy vydrží i peklo. Jste to vy?

Muži by měli být stateční, tak nějak se to u nich předpokládá. Ovšem co ženy? Ne všechny jsou nebojácné, o to víc, byste si měli vážit toho, pokud máte doma nebo ve své blízkosti ženu, která patří k těm nejstatečnějším. Svůj podíl na tom mají životní zkušenosti, ale i horoskop. Které ženy patří svým znamením zvěrokruhu mezi ty nejvice statečné?

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran je prvním znamením zvěrokruhu, narodil se, aby vedl. Tyto ženy mají odvahu jít tam, kam se vydalo jen málo lidí. Narození v Beranu velmi rádi dělají zejména to, čeho se bojí. Milují nejrůznější dobrodružství. Ženy ve znamení Berana bývají ty nejstatečnější a i hodně soutěživé, dostatečně konkurenceschopné na to, aby přijaly cokoli, co se stalo, a dovedly samy sebe až na samotný vítězný vrchol. Rády vycházejí ze své komfortní zóny a dělají to pravidelně. Vše vnímají jako příležitost, i to, co ostatní vnímají jako hrozbu, riziko nebo třeba i peklo.

Beran miluje riziko. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi vědí, že pokud nepřekonáte svůj strach, nikdy nedosáhnete svého cíle. Jdou za svými cíli bez ohledu na to, jak děsivé to může vypadat. Ženy ve Lvu udělají cokoliv, aby následovaly své sny a ambice. Tolik jim na tom záleží, že když se jim postavíte do cesty, čeká vás pohroma a pocítíte jejich sílu na vlastní kůži. Nejsou někým, s kým byste chtěli být nepřátelé. Jejich sebevědomí je prostě mimo tento svět. Věří, že mohou dělat, co si zamanou. Každý jednotlivý úkol je pro ně příležitostí dokázat sobě i ostatním, čeho jsou schopné.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři jsou prostě od přírody nebojácní. Jsou jedním z nejinteligentnějších znamení zvěrokruhu a na rozdíl od výše uvedených dvou znamení znají rizika, která jsou s nebojácností spojena. Vždy zvažují klady a zápory a vypočítávají rizika. Jejich cíle budou pro všechny, dokonce i pro ně samotné, nastaveny vždy hodně vysoko. Je to proto, že často chtějí překonat sami sebe.

Tyto ženy nepromarní ani minutu svého života. Znají samy sebe do takové míry, že vědí, odkud pramení jejich strach. Pak jej dokáží překonat. Tyto ženy jsou také silné a statečné i v případě upřímného jednání. Budou konfrontovat své nejbližsí i cizí lidi, pokud budou mít pocit, že jejich činy jsou špatné a nemorální. To je ukazatel skutečné statečnosti, síly a odvahy. To ale neznamená, že zároveň nedokážou být i loajální.

Tato znamení často nebojácně cestují sama na vlastní pěst. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Hlavní předností žen ve Střelci je jejich pozitivita. Vždy chtějí být šťastné. A rády jsou šťastné. Takže i když se objeví strach, ignorují ho, protože by mohl zničit jejich štěstí. I když se něco pokazí a nejde podle jejich plánu, vždy vidí ve všem pozitiva a také vědí, že na zkušenostech záleží. Jejich sílu, odvahu a nebojácnost lze přičíst právě jejich pozitivnímu přístupu k životu, a to i k těm nejtěžším životním okolnostem. Vědí, že bez rizika nic nezískají.



Zdroje: astrotalk.com, bestlifeonline.com