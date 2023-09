V těchto znameních se rodí nejsympatičtější ženy horoskopu. Patříte mezi ně?

Chcete-li mít po svém boku někoho, kdo je sympatický a koho mají ostatní rádi, měli byste zalovit v následujících vodách. Náš horoskop vám prozradí, v jakých znameních zvěrokruhu se rodí ty nejpříjemnější ženy.

Je pro vás důležité, aby byla vaše nová partnerka oblíbená? Pak byste se měli zaměřit na následující znamení. V těch se totiž rodí ty nejsympatičtější ženy, se kterými oslníte okolí a každý s nimi bude rád trávit svůj volný čas.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy ve znamení Střelce mají prořízlou pusu a nebojí se mluvit nahlas. Baví okolí, jsou vtipné a chytré, všichni s nimi rádi tráví svůj volný čas. Být v okolí Střelkyně je skvělé, protože vás to nabije pozitivní energií a její slova vás namotivují k vyššímu výkonu. Střelkyně to prostě s muži umí a všichni je mají rádi.

Sbalit ženu v tomto znamení také není nic snadného, musíte vědět, jak na to. Nejvíce ji okouzlí vtip a smysl pro humor. Když s ní budete takzvaně na jedné vlně, máte vyhráno. Není pro ně důležitá fyzická krása, ale především příjemná povaha a dobré srdce. Pokud si sednete, budete mít vystaráno se spřízněnou duší na celý život.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Ženy ve znamení Býka ze sebe vyzařují neuvěřitelně pozitivní energii. Navíc jsou velmi krásné a neustále se usmívají. Jejich úsměv vás nabije a do toho pohladí po duši. Jsou velmi přátelské a komunikativní. Za chvíli z vás dostanou všechna tajemství a budou znát všechny slabé stránky. Jejich šarmu prostě neodoláte a budete jim zobat z ruky.

Ženy ve znamení Býka milují elegantní muže, kteří jim umí podržet dveře, pomoci do kabátu nebo odsunout židli. Obdivují galantnost mužů starých časů, takže je nadchnete tímto chováním a také třeba nějakým pěkným prvorepublikovým filmem s pohlednými elegány té doby. Moderní přístroje je nezajímají, místo sociálních sítí si raději přečtou knihu.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny jsou sympatické svým přístupem k životu. Nic neřeší a vše berou pozitivně. Jsou to takové ty ženy, které najdou na každé tragédii něco, co je udělalo silnějšími. Jejich příběhy vás neuvěřitelně namotivují a budete je obdivovat za to, jaké jsou a jak vše zvládly s úsměvem na rtech. Jsou to velké sympaťandy, které si umí získat ženskou i mužskou přízeň.

Ženy ve znamení Panny milují, když je legrace a společnost. Získáte si je tedy tím, když budete mít fajn přátele, které Pannu vezmou mezi sebe. Ona tak díky nim rozšíří okruh svých přátel o nové a bude tak moci podnikat více aktivit. Panna je totiž neuvěřitelně akční a nerada se nudí. Nebojte se, vy se po jejím boku také rozhodně nudit nebudete!