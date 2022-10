Nejsympatičtější znamení zvěrokruhu. Patříte mezi ně?

Být sympatický je něco, co se v životě nedá naučit, ale muselo vám to být dáno do vínku. Pokud jste takto byli obdařeni, máte to v životě mnohem snazší než ostatní. Sympatické lidi mají totiž ostatní rádi a vše jim tak nějak snáze prochází. Patříte mezi tyto šťastlivce i vy?

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny patří mezi nejsympatičtější bytosti, které má každý rád. Panny jsou vždy dobře naladěné, příjemné, kamarádské a v neposlední řadě jsou velmi velkorysé. Daly by vám první poslední, jen aby věděly, že se máte dobře a jste spokojeni. Rodina a přátele jsou pro Pannu vše. Dýchala by pro ně. Také si ji každý váží a je velmi rád v její společnosti.

Žena ve znamení Panny je také velmi dobrá hostitelka, rádi se tedy u ní schází celé sousedství. Jí to ale nevadí, je ráda ve společnosti, miluje smích, humor a váží si pravého přátelství. Je na ni spolehnutí a kdyby se vám něco dělo ve dvě ráno, klidně jí můžete zavolat. Okamžitě se sebere a přijede vás zachránit. Je to doslova anděl na zemi!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou velcí sympaťáci, se kterými je neskutečná legrace a baví široké okolí. Nestydí se na veřejnosti, dokonce jsou rádi středem pozornosti a umí mluvit. Nejsou namyšlení, ale mají zdravé sebevědomí, což z nich dělá ještě větší sympaťáky. Ví, jak se v jaké společnosti chovat, což jim už mnohokrát otevřelo dveře tam, kam by se jiní nedostali.

Lidé v tomto znamení nejsou vůbec zákeřní, řídí se totiž heslem přej a bude ti přáno, což se jim v životě vyplácí. Můžete jim tedy bez obav sdělit svoje úspěchy a pochlubit se, podpoří vás a budou se těšit spolu s vámi. Není nic snazšího než si užít příjemný čas ve společnosti Kozoroha. Pokud ho tedy v okruhu svých blízkých máte, držte se ho zuby nehty.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Z Blíženců vyzařuje tak příjemná a pozitivní energie, že všichni chtějí být v jejich společnosti. Mají příjemný hlas, zvučný smích a projev, který lidi baví. Nesnáší konflikty a vždy se snaží vše řešit s klidnou hlavou. Mají tendenci myslet pozitivně a ve všem a všech hledat především to dobré. Ne vždy je to ale pro jejich dobro, tito sympaťáci tak často končí v slzách.

Blíženci nikdy nelžou a nikdy nepodvádějí, proto je radost s nimi žít a mít je za partnery. Svou druhou polovičku milují z celého srdce a nikdy by jí vědomě neublížili. Touží po harmonii, lásce, pochopení a přátelství na život a smrt. Stejnými pravidly se i oni sami v životě řídí. Nezklamte je, druhé šance nedávají, nevěří na ně. Člověk je buď dobrý nebo zlý od přírody.