Tato znamení jsou upřímná, až jsou krutá. Také ubližujete svou neomaleností?

Upřímnost je chvályhodná, nicméně existují lidé, kteří jsou svou přímostí až krutí. Místo toho, aby jejich upřímnost bolela jen mírně a dotyčná osoba si z ní pro sebe vzala to dobré, způsobují opak. Jaká znamení zvěrokruhu patří mezi ta krutě upřímná?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Lidé ve znamení Blíženců jsou známí jako nejlepší lháři zvěrokruhu, čestné jednání u nich příliš nehledejte. Často neříkají pravdu a mají tendence vymýšlet si výmluvy a nejrůznější příběhy. Co se týče upřímnosti, nemají s ní žádný problém. Co na srdci, to na jazyku, a neberou si žádné servítky. Jejich upřímnost tak bývá často hodně krutá, ale vezměte si z ní k srdci jen polovinu.

Blíženci si neberou servítky. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Jediný, ke komu budou lidé ve znamení Vah plně upřímní, jsou oni sami. Jsou jedním z nejméně důvěryhodných znamení zvěrokruhu. Pokud tvrdí, že jsou upřímní, spíš lžou než mluví pravdu, takže se nijak neznepokojujte. Nenávidí, když se mýlí, a pokud musí lhát, aby vypadali pravdivě, pak to udělají.

Ryby (21.2. - 20.3.)

Co na tomto seznamu dělají citlivé Ryby? Nenechte se mýlit, lidé v tomto znamení umějí být hodně upřímní a po jejich slovech se nemusíte cítit právě dobře. Dělají to však pouze z toho důvodu, aby ušetřili pocity jiných lidí, kterých se to týká.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář řekne pravdu, pouze pokud bude mít pocit, že ji potřebujete slyšet. Konfrontace je vůbec nebaví a udělají vše, aby se jí vyhnuli. Jejich „pravdy” jsou mnohdy zraňující, Vodnář se k nim uchýlí jen proto, aby už to měl všechno rychle za sebou.

Vodnářovy pravdy jsou zdrcující. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Chladný a bezcitný Kozoroh (aspoň navenek) umí být tak upřímný, že vás z toho zamrazí. Nebere si příliš servítky s lidmi, kteří jim z nějakého důvodu vadí. Zejména jsou to hloupí a líní lidé, kteří Kozoroha provokují už jen svou existencí. Nenechají si ujít žádnou příležitost, aby jim sdělili svou „pravdu”.

Štír (24.10. - 22.11.)

Na rozdíl od mnoha jiných znamení je účelem Štíra lhát, aby se cítil lépe. Štíři vědí, co říct, když chtějí, abyste se naopak vy cítili špatně. Štíři mají také tendenci být v některých situacích dramatičí a extrémní, krutá upřímnost jim pomáhá takovou atmosféru vytvořit.



Zdroje: www.yourtango.com, bestlifeonline.com