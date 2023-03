Nejuřvanější znamení zvěrokruhu. Tyto lidi rádi řvou a život s nimi je očistec

Někteří lidé jsou tak hlasití, že je můžete slyšet na stovky metrů daleko, něco jako strýc Pepin z Postřižin. Tito lidé dělají všechno bouřlivě, od mluvení přes smích až po gestikulaci. V některých případech je to požehnání a zábava, někdy je to ale prokletí a život s takovými lidmi očistec. Astrologové říkají, že to může souviset s tím, kdy se tito lidé narodili. Která znamení patří mezi ta nejhlasitější?

Rak (22.6. - 22.7.)

Možná si svého přítele Raka nespojíte s hlasitostí. Koneckonců, toto znamení je nejlépe známé tím, že je emocionální a citlivé. Mnohem raději by lidé v Raku odpočívali na gauči, než aby se účastnili velkých shromáždění. Podle astrologů je tato charakteristika správná i špatná. Zatímco Raci preferují klid a ticho, mohou na ně hluboce zapůsobit měnící se nálady. A to je poměrně často. Okamžitě to poznáte, protože přichází hysterické hlasité výlevy emocí a vzteku.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou známí tím, že jsou extrovertní, zvídaví a pohotoví, jsou hlasití tím nejzábavnějším možným způsobem. Blíženci jsou velmi společenští a rádi mluví o všem a hodně nahlas. Typický Blíženec je skutečný žvanil. Dokáže být také pěkně ukřičený, hlasitý a nepříjemný. Připravte se na to, až na něj narazíte.

Beran (21.3. - 20.4.)

Toto ohnivé znamení je jedním z nejhlasitějších, zvláště když je rozrušeno. Berani mohou být vášniví a intenzivní, baví je zvedat lidi ze židlí, provokovat a k tomu potřebují být hlasití a uřvaní. Beran se také ozve, když hájí své vedení. Když jsou v pozici moci, nic jim nebrání nechat slyšet svůj hlas. Jsou extrémně ambiciózní, mají spoustu energie, která však může být druhým na obtíž.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Hlasitost Střelce je o štěstí a radosti, jenže často ztrácejí přehled o svém tónu hlasu a mohou mluvit s naléhavostí, která může pro nic netušícího člověka působit jako nepříjemný křik. To vše proto, že Střelcům vládne Jupiter, planeta expanze. Někdy je jejich veselost a hlasitost příjemná, ale když trvá dlouho, lidé před nimi prchají pryč.

Lev (23.7. - 22.8.)

Nemělo by být žádným překvapením, že znamení Lva je nejhlasitější ze zvěrokruhu. Zaveďte Lva mezi lidi a určitě uslyšíte jeho řev. Ti, kteří se narodili v tomto znamení, jsou častěji hlasití z vášně a vzrušení, ne proto, že by se snažili jít do ofenzivy. Smějí se, pláčou a jinak vyjadřují své pocity hlasitým a dramatickým způsobem. Kdo je zná, respektuje to, kdo je nezná, často bývá z jejich hlasitosti a uřvanosti v šoku.

