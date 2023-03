Znamení, která se zabíjí prací: Tyto ženy nemají čas na život a likviduje je to

Nadšení pro práci je sice potřebná věc, ale nic se nesmí přehánět. Existují však znamení zvěrokruhu, konkrétně ta ženská, které to s prací ženou do extrémů. Práce je pro ně na prvním místě a kvůli ní nemají na nic jiného čas. Která znamení do této skupiny patří?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Kozorozi rozhodně ženou tvrdou práci do extrémů a jsou schopni se prací přímo zabíjet. Peníze jsou pro ně velmi důležité, protože chtějí silný finanční základ pro budoucnost, tyto ženy se chtějí postarat o sebe a svou rodinu – nevěří, že by se měli spoléhat na laskavost cizích lidí. Mají tendenci měřit svůj úspěch v životě podle toho, jak často dostávají zvýšení platu a povýšení.

Ženy v Kozorohu nebudou plánovat dovolenou, pokud nebudou mít pocit, že mají finanční záchrannou síť. Je to v pořádku, protože pokud jde o práci, Kozorohové pokračují, dokud neklesnou. Pokud jde o workoholické lidi, Kozorohové budou vždy na prvním místě seznamu. Vždy jsou řízeni a soustředěni na svou práci, jsou to skvělí zaměstnanci a nikdy by si nestěžovali na práci přesčas.

Kozorozi často mívají lékařskou profesi. Zdroj: Profimedia

Štír (24.10. - 22.11.)

Když se Štír na něco soustředí, nezastaví se, dokud to není dokončeno. To znamená, že vynechávají oběd, večeři a málokdy si dají pauzu. Pokud mají opravdu hlad, mohou jíst u svého pracovního stolu. Štíři se nechají pohltit svou prací, zvláště pokud to znamená krok blíž ke kariéře, po které touží.

Ženy narozené ve znamení Štíra jsou intenzivní, takže je dobré je při práci nepřerušovat, pokud to není velmi důležité, jinak mohu být velmi podrážděné. Jsou také nesmírně ambiciózní. Když si stanoví své cíle, vždy jich dosáhnou. To často narušuje jejich osobní život, protože nevěnují dostatek času své rodině.

Býk (21.4. - 21.5.)

Býci jsou dalším znamením, které pracuje ještě dlouho poté, co jejich kolegové odešli domů. Pokud má Býk problém a nemůže na něco přijít, bude v tom pokračovat. Tyto ženy jsou tvrdohlavé, a když jde o práci, tak ještě víc. Chtějí odvést kvalitní práci tak moc, až se tím ničí. Vůbec se nezastaví, dokud nedosáhnou svých cílů a pro úspěch obětují vše.

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou nesmírně pracovité a jedním z důvodů je, že jsou málokdy spokojené. Stále se snaží být lepší a lidé v Panně chtějí být schopny odevzdat projekty, které jsou dokonalé. Panna má pro každého neuvěřitelně vysoké standardy, které mohou vést i ke konfliktu.

Jsou to perfekcionistky, pracovité a patří vždy mezi nejlepší zaměstnance. Věnují velkou pozornost každému detailu a chtějí vše dotáhnout k dokonalosti. Zvyk snažit se udělat vše dokonalé vyžaduje spoustu času, což má vliv na jejich duševní i fyzické zdraví.

Panny z práce bývají často hodně vyčerpané. Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Proč jsou Berani workoholici? Protože si toho na sebe neustále berou příliš mnoho. Beran nechce nikoho zklamat, ale měl by si uvědomit, že je v pořádku, když nemohou vyhovět všem. Berani jsou motivovaní a odhodlaní zaměstnanci. Ve své práci jsou vysoce efektivní. Hlavním problémem u nich je ale to, že nedokážou nikdy říct ne, i když to od nich vyžaduje přesčas nebo nadměrné pracovní vytížení. Tato povaha velmi ovlivňuje jejich osobní život.



