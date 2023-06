Nejútočnější znamení zvěrokruhu: Toto jsou zmije, kterým se raději vyhněte

Myslíte si, že máte po svém boku ženu snů? A co když se přetvařuje a ve skutečnosti je úplně jiná, než se na první pohled zdá? Některé ženy se totiž tváří jako neviňátka, ale v reálném životě jsou to pořádné zmije.

Existují ženy, které jsou zlé, zákeřné a útočné, proto je lepší se jim vyhnout a nepouštět si je vůbec do života. V následujícím horoskopu se dozvíte, ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí ty nejútočnější zmije.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka často hledají chyby na všech ostatních, jen ne na sobě. Když něco pokazí, vždy se z toho vykroutí a svedou to na vás, abyste se cítili špatně. Jejich sobeckost a útočnost vás zaskočí, mysleli jste si totiž, že máte doma ženu roku. Teprve po pár měsících se ale dozvíte pravdu a poznáte pravou tvář tohoto znamení.

Ženy Račice útočí i na své okolí. Vyčítají svým blízkým vše, co se jim nepovede a za co by mohly nést zodpovědnost. Jsou lstivé, zákeřné a myslí jen na svůj prospěch. Nepomohou vám v problémech, ale když mají šanci, klidně vám ještě přitíží. Dělá jim zvrácenou radost vidět cizí neštěstí.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra často bývají zmije, které se na vás přisají a postupně z vás vysají veškerou energii, ale i hmotné statky. Milují luxus a rozmazlování. Pokud jim ho nedáte dostatek, budou vás psychicky šikanovat a vydírat, dokud neuděláte to, co chtějí. Nejhorší je, že to dělají nenápadně a vy tak zpočátku vůbec netušíte, že vámi manipulují.

Štírky jsou navíc neskutečně lakomé, takže nepočítejte s tím, že kdybyste potřebovali půjčit nějaké peníze, tak že vás založí. Pro korunu by si nechaly vrtat koleno a když jde o mamon, neznají vlastní matku. Zajímavé je, že tyto ženy jsou většinou vychovávány ve skromných poměrech, neměly tedy kde zbohatlické manýry okoukat.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby milují život na vysoké noze, proto s vámi budou jen do doby, dokud budete mít peníze, postavení a luxusní bourák. Když totiž nesplňujete jejich požadavky, zničí vás. Z roztomilých kočiček se stanou tříhlavé saně, které svého milého dostanou na kolena, když nebude po jejich. Ryby potřebují vždy stoprocentní pozornost.

Ženy ve znamení Ryb si také umí pěkně syslit peníze. Střádají korunku ke korunce a vy budete za chvíli na mizině. To je kadeřník, kosmetika, nákupy, a ze všeho si Ryba dá trochu bokem. Umí v tom prostě chodit, aniž byste si všimli, že na vás parazituje. Toto znamení navíc umí bodnout dýku do srdce a vytáhnout na vás tu největší špínu, aniž byste to čekali.