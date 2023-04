Nejúžasnější děti podle znamení. Koho máte doma Vy?

Myslíte si, že máte doma ty nejúžasnější děti na světě? Pak máte pravdu, pokud se narodily v následujících znameních. V našem horoskopu vám prozradíme, kterým znamením dal do vínku vesmír dokonalost už od narození.

Děti jsou radost! Ale ne se všemi dětmi je to lehké a zalité sluncem, občas je s nimi i dost problémů a starostí. Náš horoskop vám prozradí, zda právě vy máte to štěstí a vaše děti se řadí mezi ty nejúžasnější.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Děti ve znamení Panny jsou své a nedají se do ničeho mluvit. Jsou velmi ambiciózní, chytré a šikovné, což se jim do budoucího života bude hodit. Umí chytrým způsobem získat vše, co si přejí, a vy si toho většinou ani nevšimnete. V dospělosti jsou z nich obvykle vrcholoví manažeři či sportovci.

Tyto děti totiž mají neuvěřitelnou výdrž a jdou si za svým cílem, dokud ho nedosáhnou. To je vede nejdříve k dobrým studijním výsledkům, později i k lukrativní kariéře. Zrozenci v Panny přesně vědí, co chtějí, a to už od malička, proto je v jejich snech podporujte a nevysmívejte se jim, stejně si udělají, co uznají za vhodné. Věřte, že vám vaši podporu v dospělosti vrátí!

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Děti ve znamení Kozoroha jsou neuvěřitelně chytré a inteligentní. Také umí skvěle odhadnout situaci a přesně ví, jak se mají v určitých společenských vrstvách chovat a co říct. Nemusíte se je tedy bát vzít kamkoliv, umí se přizpůsobit a všude jsou velmi oblíbené. Ostatní rodiče je považují za úžasné a dávají je svým ratolestem za příklad.

Děti v tomto znamení se také rády vzdělávají a obohacují ve svém volném čase. Nemají tak čas dělat lumpárny. Neřesti jako drogy a alkohol je tak minou obloukem. Prostě cílevědomé děti šťastných rodičů, kteří na ně budou moci být jen a jen pyšní. Kdo by takové potomky nechtěl?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Děti ve znamení Vodnáře jsou neskutečně roztomilé, vlídné a milé, čímž si dokáží získat srdce každého dospělého. Jejich roztomilý kukuč a velké oči jim pomohou při každé lumpárně. Na tyto roztomilé andílky se přece nejde zlobit! Děti ve znamení Vodnáře jsou navíc hravé, přátelské a velmi laskavé. Prostě radost pro každého rodiče!

Děti narozené ve znamení Vodnáře jsou úžasné, umí pomoci kamarádům v nouzi a hmotné statky pro ně nejsou důležité ani v dospělosti. Jsou velmi empatické, hodné a bystré. Stačí jim něco párkrát ukázat a hned ví, jak na to. Jsou také manuálně zručné a mají umělecký talent, který je vhodné v nich rozvíjet.