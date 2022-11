Největší bačkory podle horoskopu. Nemáte doma takového muže taky?

Nemůžete se o svého partnera opřít a neumí vyřešit žádný problém? Má strach říct svůj názor a raději se při každé rozepři stáhne? Pak máte doma bačkoru a měly byste s tím něco dělat.

Toužíte po tom, aby vás muž bránil, uměl si stát za svým slovem a nebál se ostatním říct, když ví, že nemají pravdu? Pak se rozhodně vyhněte těmto znamením zvěrokruhu, a pokud už je doma máte, zvažte, zda zvládnete, co vám život s bačkorou přinese.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Na Kozoroha zvýšíte hlas a hned má srdce v kalhotách. Bojí se jakýchkoliv konfliktů a než aby šel do sporu, raději se stáhne a přizná svou vinu, i když ví, že měl ve skutečnosti pravdu. V situacích, kdy by měl někoho konfrontovat, začne totiž koktat a má okno. Je tedy dost snadné ho argumentačně převálcovat. Kozoroh si toho je vědom, proto se do žádných sporů nepouští a raději je za bačkoru.

Ženám nejprve přijde chování a bojácnost Kozorohů roztomilé, později ho ale nemohou vystát. Na vše jsou totiž samy a musí každý problém také samy zvládnout. Je to pro ně dost vyčerpávající a často tak vztah s Kozorohem vzdají a opustí ho. Nemají totiž už nervy, čas ani kapacitu o vše se starat a do toho se dívat na ufňukánka po svém boku.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blíženci jsou strašní cíťové a všechno je rozlítostní a rozbrečí. Nejraději se dojímají u romantických filmů a sekyru viděli někoho držet možná tak v televizi. Milují svůj vzhled a tráví dlouhé hodiny v koupelně zkoumáním své tváře. Bojí se všeho. Pavouků, hadů, myší, ale i lidí, předsudků a všemožných nemocí. Život po jejich boku je velmi náročný, a když mají vystoupit ze své komfortní zóny, chovají se jako zbabělé bačkory.

Muži ve znamení Blíženců se tak moc bojí, že by mohli kvůli svému zženštilému vzhledu dostat pěstí, že se vyhýbají očnímu kontaktu s ostatními muži, a když se jim někdo nepozdává, klidně přejdou na druhý chodník, vystoupí z tramvaje nebo dokonce odejdou z restaurace. Mají neustále pocit, že se na ně někdo dívá a řeší je. Často je však tato domněnka naprosto mylná.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Muži ve znamení Vah nenávidí konflikty, a když se k nějakému schyluje, vezmou nohy na ramena a bude jim jedno, že tam nechají svou drahou polovičku napospas běsnícímu davu. Jsou to bačkory a strašpytlové, kteří myslí především na sebe. Nejraději si žijí ve své bublině a bojí se do ní někoho pustit. Jsou dost naivní, čímž způsobují nechtěně konflikty, jejichž následky nezvládají řešit.

Vytěsňují ze své mysli všechny problémy a dělají, že neexistují, což je často pořádný průšvih. Jsou pak překvapeni, co se může z jedné nezaplacené pokuty vyklubat. Jsou ale moc velké bačkory to řešit a pak je ještě hůř. Nakonec se do svých průšvihů zamotají tak, že v nejhorších případech skončí i na antidepresivech. Občas by měly ze své bubliny vylézt a žít reálný život.