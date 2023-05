Největší čarodějky horoskopu: Tyto ženy dopředu vědí, co se stane. Jste to i vy?

Existují ženy, které dopředu vědí, co se stane. Také ale poznají, jaký člověk, se kterým se k sobe hodí a jaký kdo ve skutečnosti je. Ženám v těchto znameních zvěrokruhu raději nikdy nelžete, vždy vás totiž odhalí. Patříte mezi tyto bílé čarodějky i vy?

Tři znamení vynikají mezi ostatními tím, že se v nich nejčastěji rodí ženy, které mají jisté čarodějnické schopnosti. Umí odhadnout jiné lidi, ale také si přičarovat trochu toho štěstí nebo životní lásku. Patří mezi tato znamení zvěrokruhu i to vaše?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah si umí poradit v každé situaci. Tyto ženy totiž vždy dopředu vědí, co se kdy stane, dokonce i to, zda jde o záležitost pozitivní nebo negativní. Tím pádem pak mohou trochu změnit důsledky nebo se připravit na to, aby situace vyzněla co nejvíce v jejich prospěch. Jejich intuice je tou nejlepší vlastností, kterou mají.

Ženy v tomto znamení neznají slovo problém. Jelikož umí odhadnout lidi, vybírají si k sobě ty pravé. Jejich vysněný muž by měl být upovídaný, zábavný a měl by umět vařit. Váhy totiž strašně rády jí a platí u nich na sto procent pořekadlo, že láska prochází žaludkem. Nepohrdnou ani dobrým dezertem plným ovoce.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře mají vždy, když se má něco stát, nepopsatelný vnitřní pocit, upozorňující, že mají být ve střehu. Umí skvěle přečíst lidi, tudíž se mohou zlým a zákeřným manipulátorům vyhnout a zatrhnout vztah s nimi hned v počátku. Je to jejich velké štěstí, díky kterému předejdou zklamání.

Vodnářky jsou navíc velmi chytré a inteligentní. Pokud na tyto ženy chcete udělat dojem, připravte si nějaké vážné téma a emotivně o něm mluvte. Ideální jsou například ekonomika nebo ekologie. Každopádně buďte připraveni na všetečné otázky, kterými si vás tato bílá čarodějka proklepne a pozná tak, co jste za člověka.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka milují magii, výklad karet i čtení z ruky. Všechny tyto činnosti ovládají a rády se jimi zaobírají ve svém volném čase. Žena v Raku při pohledu do očí jiné osobě okamžitě pozná, zda jde o dobrého či zlého člověka. Takto si vybírá i lásku. Oči jí totiž ukážou, co je jejich vysněný partner zač.

Také si umí přičarovat více lásky, vidí-li, že jí nedostávají tolik, kolik by chtěly. Stačí, když připraví svému milému lektvar z bylinek, které znají jen ony, a příliv lásky je tu. Umí díky síle bylin i uklidnit emoce, zmírnit stres či napětí. Nikdy těmto ženám nelžete. Pokud vás totiž odhalí, skončíte u nich navždy.