Největší chudáci horoskopu: Těmhle mužům se vyhněte obloukem

Máte pocit, že muž po vašem boku je chodící katastrofa? Že vás kvůli tomu stíhá jedna pohroma za druhou? Pak se podívejte, zda nepatří mezi následující znamení zvěrokruhu, protože v těch se rodí ti největší chudáci, kteří nikdy nic nedokážou.

Nechcete-li mít po svém boku někoho, kdo nemá žádné ambice, hraje si na chudáčka a v životě ho nepotká ani příliš štěstí, pak se rozhodně vyhněte následujícím znamením. Po jejich boku vás nečeká nic dobrého.

Ryby

20. 2. až 20. 3.

Ryby jsou snílkové a žijí si ve svém fantazijním světě. Většinu věcí nedokážou sami. Bývají to mamánci a vždy se drží sukně ženy, co jim dala život. Co řekne maminka, je svaté a nikdo s tím nehne. Jsou to skuteční tragédi, když je postavíte před rozhodnutí, které mají učinit. Jsou naprosto bezradní a rozklepaní. Jejich psychika na životní zkoušky není stavěna.

Muži v tomto znamení nejsou navíc vůbec ambiciózní a do práce se nehrnou. Dokud je maminka živí, nemají potřebu chodit do zaměstnání vůbec. Raději si sednou k počítači a zahrají nějakou počítačovou hru. Virtuální svět je pro ně mnohem bezpečnější, tam totiž za svá rozhodnutí nemusí nést odpovědnost.

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Blížence stíhá jedna tragédie za druhou a ani se o to nijak extra nemusí zapříčinit. Vesmír jim dal do vínku notnou dávku smůly a je jen na nich, jak se s tímto cejchem naučí fungovat. Bohužel to Blížencům příliš nejde a raději, než aby našli sílu se vzchopit a jít dál, tak se litují a myslí na nejhorší.

Život po boku Blížence je cestou do pekel. Nenechá si od vás pomoci, bude chtít litovat a ještě vás zatáhne do svých problémů. Blíženec je neskutečný citový vyděrač, ve vztahu s ním budete trpět a vaše psychika také. Vyhněte se mu tedy obloukem a přestaňte si hrát na zachránce, nemá to cenu.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Vahám nebylo příliš shůry dáno, ale bohužel si o sobě myslí opak. Neustále se do něčeho pletou, investují peníze, o které vždy přijdou, anebo vymýšlí zlepšováky, které nikdy nefungují. Navíc nikdy nepřiznají svou chybu, tudíž vše, co se nepovede, vždy hodí na vás.

Soužití s Váhou je jedna velká tragédie, z níž si odnesete pouze pocit, že váš partner je ten nejhloupější, nejnamyšlenější a v neposlední řadě největší chudák na světě. Je vám ho sice líto, ale na druhé straně se za něj stydíte a víte, že se mu všichni za zády posmívají. Jděte o dům dál, tohle přece nemáte zapotřebí!