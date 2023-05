Největší hlupáci podle znamení: Těmto mužům se raději vyhněte obloukem

Pokud jste se rozhodly, že si konečně najdete muže svých snů, se kterým prožijete šťastný a harmonický život, pak se vyhněte následujícím znamením zvěrokruhu. Tato znamení by vám totiž do života nic dobrého nepřinesla. Většinou se v nich totiž rodí ti největší hlupáci.

Hledáte muže, ke kterému budete moci vzhlížet, bude inteligentní, chytrý a charismatický? Pak se vyhněte následujícím znamením. V nich se totiž rodí ti nejhloupější muži, o které rozhodně nestojíte. Těmto znamením se tedy raději vyhněte a nepouštějte si je do života.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si o sobě myslí, že se musí ke každému tématu vyjádřit, protože přece mají ke všemu co říct. Opak je ale pravdou. Měli by raději mlčet, protože ze sebe udělají ještě větší hlupáky, než jakými ve skutečnosti jsou. Pokud tedy potkáte ve společnosti člověka, který se bude hlasitě smát, házet trapné vtípky a bude se bavit o tématech, kterým vůbec nerozumí, bude to nejspíš Býk.

Tihle muži potřebují neustále slyšet, že jsou nejlepší. Bohužel ale nejsou, tudíž je velmi těžké jim to říkat. Nesnažte se jim ani naznačit, že by měli ubrat, anebo si o dané tématice něco nastudovat. To je přece zbytečné, bohatě stačí, co si přečtou pod diskuzemi na internetu. Tam je přece každý inteligent!

Panna

23. 8. až 22. 9.

Muži ve znamení Panny jsou sice velmi manuálně zruční, ale pokud hledáte reprezentativní vzorek, který budete moci brát do intelektuální společnosti, na Pannu zapomeňte. Nezajímá ho politika ani ekonomika, raději bude mít ruce od oleje a celý víkend nevyleze z dílny. Práce rukama je pro něj vyslovené štěstí.

Muži v Panně milují jednoduché a jasné věci. Nesnesou, když něčemu nerozumí na první dobrou, nebo kdyby si měli dokonce něco k tématu načíst. Nejsou to žádní myslitelé a nechtějí si mozek zanášet věcmi, které je nezajímají. Vlastně poslouchají jen to, co chtějí slyšet. Chcete-li tedy žít po boku někoho, s kým proberete globální oteplování, válku na Ukrajině nebo hrozivou inflaci, na Pannu rovnou zapomeňte, nezajímá ji to.

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Muži ve znamení Kozoroha se už od základní školy strašně neradi učili a zůstalo jim to i v dospělosti. Vždy patřili mezi rebely a rošťáky, kteří ve škole dělali jiné věci, než poslouchali učivo. Není tedy nic horšího, než když se s nimi začne někdo bavit o jiných věcech než je fotbal, auto nebo televizní program. Kozorozi nikam nechodí, jsou to peciválové, kterým je nejlépe doma.

Zajdou si tak maximálně na jedno dvě piva do hospody a to s lidmi, kteří jsou stejně omezení jako oni a tlachají spolu celý život stále dokola jen o těch tématech, která je spojují. Toto znamení navíc není ani empatické a neumí jednat s lidmi. Nejen, že ho nebaví jiné lidi poslouchat, ale ani jim neumí poradit a podat pomocnou ruku.