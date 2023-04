Největší kokety zvěrokruhu. Tyhle jsou k mužům až vlezlé. Znáte takové?

Existují znamení zvěrokruhu, pro které je flirt zdrojem energie. Tyto ženy se bez věčného koketování prostě neobejdou. Hvězdy jim daly do vínku jistou atraktivitu a schopnost vzbudit v mužích pokušení. O která znamení se jedná?

Váhy (23.9. - 23.10.)

Krásná mysl, sladká duše a tělo, které uchvátí. Tyhle ženy nikdy neujdou mužké pozornosti a jsou si toho vědomy. Koketování mají v krvi, projevuje se to v jejich upřímnosti a v šibalském způsobu, jak se při zírání na muže koušou do rtů. Je to znamení, které dokáže přimět muže udělat všechno jen tím, že se ocitne v jejich blízkosti. Když se Vahám někdo líbí, neváhají uplatnit každý svůj dar.

Váhy přimějí udělat muže všechno, třeba už jen svým pouhým pohledem. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou potěšením, je to znamení, které flirtuje především svými slovy. Mají tak intenzivní způsob, jak si muže získat, že se ztratí ve všem, co říkají. Jejich koketování je nenápadné, ale sebejisté. Tyto ženy nemají rády povrchnosti, a muž je do jejich sítí lapen, dříve než se naděje. Zbavit se pak ženy Blížence je hodně obtížné.

Panna (23.8. - 22.9.)

Pokud nevěříte, že ženy narozené ve znamení Panny dokážou flirtovat a koketovat, pravděpodobně jste ji ještě nikdy nepotkali. Pravdou je, že jsou jedny z nejkoketnějších znamení, nemusí se o to vůbec snažit, protože flirtování je pro ně naprosto přirozené. Za tou plachou, opatrnou a tichou osobností se skrývá bytost schopná vyvolávat u mužů husí kůži na těle. A nejen to. Flirt je pro Pannu každodenní rutina, a když si nějakého muže vybere, nedá mu pokoj.

Lev (23.7. - 22.8.)

Ženy zrozené ve Lvu mají jeden obrovský dar, díky kterému patří k mistryním flirtu. Sami mají obrovské sebevědomí, ale dokáží ho zvednout i muži, který se jim líbí. Když začne žena ve Lvu koketovat, dělá to tak, že muži najednou zapomenou na všechny strasti, kvůli kterým si nevěří a připadají si rázem jako mistři světa. Lvice jsou chytré, často dokonce vychytralé, jejich flirtování je intenzivní, impulzivní, dominantní a zároveň muže uklidňuje. Jakmile se však dostanou pod jejich nadvládu, jen těžko se jim utíká pryč.

Který muž by neflirtoval se ženou, která mu zvedne sebevědomí, tak jako ta ve Lvu? Zdroj: Profimedia

Beran (21.3. - 20.4.)

Odvážný, statečný, rozený válečník. Koketní způsob, jakým muže ženy v Beranu dostanou, je až neuvěřitelný. Díky nim muži často objeví smyslnou část sebe sama, kterou dosud neznali. Flirtovat s ženou Beranem muže baví, je to pro ně vzrušující. Bývá to ovšem tak intenzivní, že po čase jejich koketování vyvolá pocity viny. Beran se však nevzdává a nenechá své vyvolené na pokoji, dokud je nedostane tam, kam potřebuje.

