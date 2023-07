Největší lhářky horoskopu: Ženám v těchto znameních se vyhněte obloukem

Pokud se bojíte, že si najdete někoho, kdo vám zlomí srdce, bude vám lhát a podvádět vás, pak se vyhněte následujícím znamením, ve kterých se rodí ty nejprolhanější ženy. Na tyhle rozhodně narazit nechcete!

Nevěříte vašim drahým polovičkám a přijde vám, že si vymýšlejí, lžou a vymlouvají se? Pak si ověřte, zda nepatří mezi následující znamení zvěrokruhu, v těch se totiž rodí ty nejprolhanější ženy.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy jsou nejprolhanějším znamením. Pokud tedy vaše partnerka spadá právě do tohoto znamení, mějte se na pozoru. Váhy totiž umí lhát naprosto dokonale a nepoznáte to na nich. Raději si tedy opravdu důkladně ověřte každé jejich slovo, abyste nebyli zklamáni. Tyto ženy vám totiž klidně řeknou, že vám jdou koupit oblíbený dortík, ale pravdou je, že mezitím stihnou něco úplně jiného.

S věrností to totiž Váhy nijak nepřehání. Lžou tak dokonale, že jim většina záletů projde, a když se náhodou nějaká ta nevěra provalí, umí ji dokonale vyargumentovat. Nevěřte ničemu, co vám Váhy tvrdí, jinak budete vážně litovat. Až Váhu přestanete bavit, odkopne vás a vám zbydou jen oči pro pláč. Raději tedy rovnou na takovou lhářku zapomeňte a bude vám lépe.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky umí lhát tak dokonale, že to téměř nikdy nepoznáte. My vám ale poradíme trik, jak Vodnářku při lži odhalit. Když totiž Vodnářka lže, všimněte si, že si nervózně pohrává s vlasy. Vy si myslíte, že na vás dělá sexy gesto, ale tak to vůbec není. Ani si neuvědomuje, že to dělá, ale v podstatě vám ukazuje, že vám právě lže, jako když tiskne.

Tyto ženy se neostýchají lhát ve všem. Lžou rodině, přátelům, v zaměstnáni a bohužel i vám. Nejhorší pak je, když to neodhalíte a Vodnářku si vezmete nebo s ní máte rodinu. Stává se pak, že lže i dětem a učí je, že nemluvit pravdu je zcela běžné. A vy přece nechcete, aby z vašich potomků vyrostli ulhaní jedinci, kteří neznají morální hodnoty.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka lžou především o sobě. Nejsou na tom totiž tak dobře, jak by rády. Za svou životní situaci se často i stydí, tak lžou, že mají peníze, skvělou práci, kariéru na dosah a nic pro ně není problém. Bohužel to tak není a tyto ženy jsou na dně, ze kterého se neumí dostat. Raději si tedy vymýšlejí a vůbec si neuvědomují, že pouze oddalují průšvih.

Nakonec stejně vše praskne a vy pak budete mít ženu ve znamení Raka za podvodnici a lhářku, se kterou nebudete chtít mít nic společného. Kdyby přitom tyto ženy nelhaly a káply božskou, muži by jim rádi pomohli srovnat si svůj život. Nejenže by pak nemusely lhát, ale navíc by se jim i pořádně ulevilo a jejich život by nabral ten správný směr.