Největší pesimisté zvěrokruhu. Všechno vidí černě a otravují život. Znáte je?

Určitě je máte ve svém okolí. Vidí všechno černě a nedodají vám žádnou pozitivní energii. Tito lidé jsou rození pesimisté. Jejich charakter ovlivňuje horoskop, tedy postavení planet v okamžiku jejich narození. Která znamení zvěrokruhu mezi patří mezi největší pesimisty zvěrokruhu?

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci jsou známí svou dvojí povahou. Na jedné straně jsou to společenští tvorové, otevření poznávání nových lidí a získávání nových zkušeností. Druhá polovina jejich povahy tíhne k introverzi, sebeochraně a samozřejmě pesimismu. Jakmile se Blíženci rozhodnou být negativní, dokážou se k tomu postavit extrémně tvrdě, a to se pak s nimi nedá vydržet. Svou negativní energii dokážou snadno přenést na druhé a otravují jim život. Vyvolávají ve druhých nervozitu a napjatost.

Pesimismus Blíženců bývá k nevydržení. Zdroj: Profimedia

Rak (22.6. - 22.7.)

Raku vládne Měsíc, kterému zase vládnou emoce. To může znamenat spoustu pozitivních věcí, například být extrémně milujícím partnerem. Znamená to však také, že Rak je citlivý typ, jehož city se snadno zraní. A když se to stane, Rak se stáhne do své ulity a spustí spirálu negativních myšlenek. Kvůli své přílišné citlivosti může často hrát oběť v hádce a být náladový. Jakmile Rak vypustí svůj pesimismus, je lepší se mu vyhnout.

Panna (23.8. - 22.9.)

Dominantním rysem Panny je jejich perfekcionismus, takže mají vždy výmluvu pro svou přehnanou kritiku. Nacházejí chyby téměř ve všem a ve všech. Není to známka arogance, ale nadměrného skrytého znepokojení. Problém je v tom, že toto množství tlaku se může rychle změnit v cyklus negativních myšlenek přecházejících v hluboký pesimismus. Je často náročné s nimi držet krok a vydržet jejich chování.

Kozoroh mívá spoustu negativních myšlenek. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Zatímco všechna předchozí znamení tíhnou k záporu, koruna nepřikrášleného pesimismu může patřit pouze jednomu znamení, a tím je Kozoroh. Ze všech znamení zvěrokruhu je Kozoroh rozený pesimista. V každé situaci vždy myslí na to nejhorší, a to ne proto, že si myslí, že jsou obětí, ale protože je to nejpraktičtější a nejrealističtější způsob, jak projít životem. A ano, to zahrnuje i vztahy. Nemůže být z někoho zklamaný, když si předem myslí, že zklame jeho, že? Kozorohové mají také hlubokou potřebu cítit kontrolu nad jakoukoli situací, což může způsobit, že se jejich partner bude neustále cítit pod tlakem.



