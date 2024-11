Představme si stavbu, která zboří hranice světa tak rozděleného, jak jej známe dnes. Stavbu, která umožní suchou nohou, lépe řečeno suchými koly, projet trasu mezi Evropou a Afrikou. Právě to má dokázat podmořský tunel ze Španělska do Maroka pod Gibraltarem.

Z Madridu do Casablanky za pět a půl hodiny pohodlné cesty vlakem místo dvanácti hodin lodí, a to navíc bez mořských vln a možných bouří, které by cestu zpomalovaly. To je vize, která se rok od roku zdá být přijatelnější a také realizovatelnější. I když se o takovém projektu hovoří již desítky let, vypadá to, že se pomalu schyluje ke skutečné výstavbě.

Více se o tunelu mezi Španělskem a Marokem dozvíte i na youtube ve videu od

Railways Explained:

Zdroj: Youtube

Argumentů je mnoho

Někdo může namítnout, že jsou tady ještě letecké cesty, které obě zmiňovaná města propojí za přibližně dvě hodiny. Jistě, to je pravda, ale ekologická stopa v případě leteckého a železničního spojení ne neporovnatelná.

A o to tu samozřejmě jde také. Navíc náklad, který odveze jedna vlaková souprava, se také s tím, který je přepravitelný běžným letadlem, dá srovnat jen velmi těžko. Je tedy zřejmé, že pro podmořský tunel hovoří spousta argumentů.

Jednání probíhají

V jaké fázi je tedy nyní příprava výstavby takového megaprojektu? Již více než rok jednají obě strany o možnostech, jak jej zrealizovat. Probíhá takzvaná studie proveditelnosti, která má za cíl určit reálnost celého záměru, který – pokud k němu dojde – bude vyžadovat jen ty nejlepší projektanty a odborníky ze všech oborů. Na takovém projektu by totiž nebylo nic jednoduchého a prakticky by nebylo možné opřít se o dřívější zkušenosti.

Nestabilní základ

Při výstavbě podmořského tunelu pod Gibraltarským průlivem by museli stavitelé myslet na mnohem více proměnných, než si umíme představit. Jde například o část mořského dna, kde dochází poměrně často k posunu tektonických desek, tedy jakýchsi “základů” jednotlivých kontinentů. Postavit tunel na tak nestabilním místě více než kilometr pod hladinou, to je opravdu výzva jen pro ty nejodvážnější.

close info AlyoshinE / Shutterstock zoom_in Pod Gibraltarem by měl vést tunel.

Problémů je víc než dost

Na co dalšího musí inženýři, kteří projekt nyní posuzují, myslet? Nejde jen o dostatečné zásobení kyslíkem, bezpečnost cestujících v případě nenadálé situace, která se může na přibližně patnáctikilometrové trase vyskytnout, nebo třeba dostatečné osvětlení a další momenty.

Je třeba také počítat s neuvěřitelně obrovským tlakem takové masy vody, která by tunel obklopovala. Materiál, který by byl na takovou stavbu využit, by tedy musel vydržet bez nadsázky opravdu všechno.

Ohled na přírodu

Prozatím nastíněné základní problémy se týkají hlavně technické stránky věci. Pak je tady ale ještě také příroda, na kterou je třeba brát ohled především. Kdo ví, jak by ve skutečnosti takový obří projekt ovlivnil ekosystémy v jeho okolí? Již jen období výstavby, nečekaný pohyb, změny a nové prvky na mořském dně, to vše by ovlivnilo život široko daleko.

Otázky kolem provozu

Dokázali by lidé následně v době provozu odizolovat tunel od okolního prostředí do té míry, aby hluk projíždějících vlaků a automobilů neodrazoval vše živé od usazení se právě v těchto místech? A jak by se případná migrace živočichů odrazila na jiných místech?

To všechno a spoustu dalších otázek a problémů nyní musí odborníci pečlivě zvažovat, propočítávat a předvídat. Na konečné rozhodnutí si tak budeme muset ještě počkat.

Jednodušší cestování

Jisté ale je, že by se taková stavba odrazila v životě lidí na obou kontinentech, nejen na snadnější dopravě, ale také na možnosti bližšího a jednoduššího kontaktu. A zde se společnost, jako i v jiných oblastech, znovu dělí do dvou skupin. Jedni by takové propojení uvítali, jiní se jej obávají. O tom, jak se celá situace vyvine, budou odborníci jistě informovat.

Všechno směřuje k mistrovství světa

Původní záměr byl zprovoznit tunel do roku 2030, kdy se uskuteční mistrovství světa ve fotbale poprvé hned na třech kontinentech, kdy se hlavními hostitelskými zeměmi stanou Španělsko, Portugalsko a Maroko, ale úvodní zápasy se odehrají v Argentině, Paraguayi a Uruguayi. Byla by to na jednu stranu výborná příležitost k propagaci takového monstrózního projektu, ale v tomto případě jistě stavitelé nebudou chtít nic uspěchat.

