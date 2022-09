Největší slizouni podle horoskopu: Poznáte je na první pohled

Jsou úlisní, slizcí a snaží se využít veškerých možností, aby zmanipulovali svou oběť. Vyhněte se jim tedy raději obloukem. Život po boku takového člověka není nic příjemného. V jakých znameních se nejčastěji rodí největší slizouni a manipulátoři?

Okatě vám nadbíhají, říkají sladké řečičky, ale skutek utek, jak se říká. Když vás navíc dostanou, jste pro ně jen další trofejí, kterou si mohou odškrtnout. Na jaká znamení si dát pozor?

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Muž ve znamení Vodnáře je takový ten klasický slizký seladon, který vytáhne peněženku a začne na koupališti machrovat s kelímkem mojita v ruce. Tomu se vyhněte, protože pokud se mu dostanete do spárů, špatně skončíte. Tento muž je tak upovídaný, že vás získá, i kdyby to nebyl zrovna váš typ. Budete z něj nejspíš zpočátku tak fascinovaná, že vůbec neuvidíte, co je ve skutečnosti zač.

Až později pochopíte, že je ostuda s ním někam jít a že už ho vlastně vůbec nechcete poslouchat. Není však možné se ho zbavit, protože už vás v mezičase přemluvil ke společnému bydlení, hypotéce a někdy i dítěti. Dávejte si pozor, vymanit se z takového vztahu není pak nic příjemného.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Klasický vysoce postavený manažer s ulíznutými vlasy, vyleštěnýma botama a rychlým autem, tak vypadá slizký Rak, který se snaží za pomoci luxusu zapůsobit na svou oběť. Tu pak zamkne doma, udělá z ní puťku domácí a půjde do světa ohlupovat další nešťastnici. Rak je klasický manipulátor, který vás dostane na naditou peněženku a vidinu lepšího života.

Bohužel je však život s tímto člověkem často končí samotou. Rak slizoun totiž bývá nekontaktní, neempatický, neumí ani pochválit, ani pochopit. Lichotek se od něj také nedočkáte a na nějaká slova uznání rovnou zapomeňte.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Muži ve znamení Štíra se umí mistrně vetřít tam, kam potřebují. Pak je ale velmi těžké se jich zbavit. Když se jim někde zalíbí, drží se tam zuby nehty. A to v práci, kariéře i vztazích. U Štíra platí více než u kohokoliv jiného rčení: Vyhodíte ho dveřmi, vrátí se oknem. Umí si vše velmi dobře spočítat a rychle vás namočí do něčeho, díky čemuž se ho už nikdy nezbavíte. Dávejte si na něj tedy velký pozor a nenechte se ošálit!

Z pochlebujícího zamilovaného elegána se časem stane někdo, kdo vám klidně nechá velké dluhy a bude tvrdit, že ho to nezajímá, protože na smlouvě je váš podpis. Nikdy se s ním nepouštějte do podnikání a nezakládejte si s ním rodinu, mohli byste zůstat na mizině.