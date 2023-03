Srabi podle horoskopu: Tito muži jsou největší bačkory, nikdy se vás nezastanou

Bohužel mezi muži existují také ti, kteří rozhodně nikdy nedospěli, jsou horší než děti a chovají se jako bačkory. Nemůžete se o ně opřít, nezastanou se vás a jsou to srabi. Dokonce se i rozpláčou, když si nevědí rady. Víte, o která mužská znamení zvěrokruhu se v životě raději nesnažit moc opřít?

Rak (22.6. - 22.7.)

Rak je velmi emocionální hvězdné znamení. Racionalita je něco, co Raci nikdy nepraktikují. Kdykoli dojde k nějakému střetu či problému, raději sedí a brečí, než aby pochopili nebo napravili situaci ve svůj prospěch. Všichni kolem Raka jsou na jeho chování zvykli, takže většině z nich to, že jsou srabi, už ani nevadí. Díky tomu je pro Raka jednoduché, aby mu takové chování procházelo. Ovšem zeptejte se jakékoli ženy, která právě začala chodit s Rakem nebo s ním krátce flirtovala, a ona vám řekne, jak moc ji jeho plačtivá povaha rozčilovala.

Zase se vás muž ve znamení Ryb nezastal? Nerozčilujte se, za to může astrologie. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnář působí velmi intelektuálně, spletitě a tajemně. Koneckonců, tyto vlastnosti jsou to, co k nim lidi přitahuje. Jakmile je ale poznáte, je velká šance, že s nimi nebudete moci trávit příliš mnoho času. Problém je v tom, že Vodnář všechno nenávidí a neustále si stěžuje. Nelíbí se mu jeho pracoviště, přátelé, nějaké nové seriály a dokonce ani to, jak jim ráno chutnala snídaně. Muži v Raku mají spoustu emocí, ale jsou do nich zasvěceni pouze lidé, kteří jsou jim opravdu blízcí. Jejich fňukání a srabáctví leze jejich blízkým pěkně na nervy.

Ryby (21.2. - 20.3.)



Tento seznam by rozhodně nebyl úplný bez Ryb. Toto zasněné znamení zvěrokruhu je tak ztraceno ve své ideální říši fantazie, že si nedokáže poradit s realitou. Ryby se jednoduše nedokážou smířit se světem, který se netočí kolem nich nebo kde není všechno tak, jak to mají rádi. Ryby mají jen přátele, kteří je budou držet za ruku a poslouchat jejich neustálé stížnosti. Ryby také nikdy nenajdete ve společnosti přímočarých znamení zvěrokruhu, jako jsou Kozoroh nebo Štír. Když pak dojde na věc, jsou zbabělí, raději utečou a uzavřou se do sebe. Jako žena se na takového muže nemůžete nikdy spolehnout.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Znamení Váhy usiluje o nastolení rovnováhy v životě. A když se Váhy převrhnou, přejdou do režimu paniky. Váhy si rády stěžují a mluví o všech, kteří je v životě zklamali, protože chtějí, aby s nimi lidé sympatizovali, litovali je a možná i nabídli, že pro ně něco udělají. Váhy se také nestydí obviňovat ostatní. Takže nebudou mít problém předstírat, že jste to vy, kdo jim ničí život, i když to tak zjevně není. Budou vás týrat celé hodiny a říkat ty nejhorší věci. To, že by se vás zastali v krizové situaci, je zcela nemožné.

Váhy jsou fňukálkové. Zdroj: Profimedia

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvy nic netěší. Nejsou spokojeni se životem, i když se jim daří. Je to proto, že si myslí, že život může být vždy lepší. Lvi milují být středem pozornosti a jaký je lepší způsob na sebe upozornit než tak, že začnou naříkat? Oni vědí, že to funguje, a tak to velmi rádi dělají. Vy jste v této situaci až někde na posledním místě jejich žebříčku. Lvi také milují, když je o ně postaráno. A tak se často chovají jako děti, včetně zbabělosti.



Zdroje: astrotalk.com, www.yourtango.com