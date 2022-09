Nejzákeřnější svůdnice dle horoskopu: Ženy těchto znamení vám přeberou partnera

Našli jste muže svých snů a bojíte se, aby vám ho jiná nepřebrala? Pak si dávejte pozor na následující čtyři znamení, která umí odloudit muže dřív, než se nadějete. Nepatří mezi ně třeba vaše nejlepší kamarádka?

Některé ženy mají v životě tu smůlu, že jim uteče vysněný partner s jinou. Přebrat někomu muže chce pořádnou dávku odvahy a především hroší kůži, protože se většinou setkáte s opovržením a znechucením. Pokud se právě tohoto obáváte, měly byste si dát pozor na následující čtyři znamení zvěrokruhu!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy si umí hrát na hrozné chudinky, které jsou úplně bezbranné, ztracené a bezradné. A na to muži slyší. Pokud si tedy myslíte, že jste skvělá právě v tom, že vše zvládnete udělat sama, svého partnera neobtěžujete maličkostmi a má u vás neskutečný servis, pak se mýlíte. Muži milují chudinky, které mohou zachraňovat, což ženy ve znamení Vah dokonale splňují.

Ženy ve znamení Vah mají vše ale dokonale propočítané. Když o někoho mají zájem, je jim jedno, jestli je zadaný nebo nezadaný, jdou klidně přes mrtvoly. Udělají pohled raněné laně a muži mají hned pocit, že jsou velcí zachranitelé a ochranitelé, což jim imponuje. Takhle to na ně dotyčná zkusí několikrát a muž je následně tak oblblý, že skončí lapený v její síti.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře jsou velmi chytré, vtipné, hovorná a sofistikované, což mužům imponuje. Vždy dobře vypadají, jsou upravené a elegantní. Také se snaží působit, že pro ně nic není problém, jejich domácnost vypadá jako ze škatulky a vaří lépe než Magdalena Dobromila Rettigová. A jelikož láska prochází žaludkem, nakonec je jejich lov úspěšný.

Za pár týdnů se ale ukáže Vodnářčina pravá tvář. Ta se totiž jeví jako dokonalá žena pouze pro ostatní a to jen do doby, než muže dostane. Když je lapený, hodí zpátečku a stane se z ní líná potvora, která se rozhodně v kuchyni ani domácnosti nepřetrhne. Spíše čeká, co přinese a udělá její partner, aby se oba měli dobře.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou tak charismatické, že jim málokdo odolá. Ví to o sobě a svého šarmu náležitě využívají. Koketují klidně i se zadaným mužem, když se jim líbí, nemají problém s nevěrou. Mají také organizační schopnosti a jsou tak výrazné, že na sebe vždy strhnou pozornost.

Tyto ženy jsou sice krásné zvenku, ale zevnitř to žádná sláva není. Pokud se do svého vyvoleného nezamilují na první pohled, během několika měsíců ho opustí nebo podvedou. Potřebují být neustále uctívané a opěvované. A pokud vycítí, že zájem o ně opadá, rychle si najdou novou oběť.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Ženy ve znamení Štíra mají nádherné, velké, hluboké, ale také proradné oči. Na svůj pohled a nevinné mrkání dlouhými řasami sbalí každého, koho si usmyslí, čehož rády využívají. Je jim jedno, jestli je to mladíček, senior nebo otec od rodiny. Když má prostě žena ve znamení Štíra chuť lovit, jde do toho na sto procent a překážky ji nezajímají.

Ženy ve znamení Štíra také velmi rády lžou a právě díky jejich upřímným očím jim každá lež projde. Umí si zahrát na naivky, když je to potřeba. Morální hodnoty nejsou pro tyto ženy důležité, jde jim hlavně o jejich prospěch a nehodlají se v ničem omezovat, aby ho dosáhly.