Největší troubové podle horoskopu. Nemáte ho doma taky?

Dokáže vás občas partner přivést k šílenství? Také někdy nechápete jeho myšlenkové pochody nebo se stydíte, když něco vypustí z pusy? Pak se raději přesvědčte, zda nepatří mezi následující znamení zvěrokruhu. Pokud totiž patří, pak máte doma toho největšího troubu!

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Muži ve znamení Vah jsou naprosto neschopní a doma své partnerce s ničím nepomohou. Nezvládnou ani klasické mužské práce, je pro ně problém přitlouct hřebík, a kdyby měli náhodou něco třeba sestavit nebo přivrtat, zhroutí se. Raději je tedy ničím neobtěžujte a nechtějte po nich žádné výkony. Stejně byste to musela předělávat.

Nejhorší je, že muž ve znamení Vah nechápe ani návody, tudíž si všechno dělá po svém. Není tedy pochyb, že vše dopadne naprosto příšerně. Život po boku Váhy je jedno velké překonávání katastrof a snažení se o nápravu škod, které svým konáním způsobuje. Pokud už tedy doma tohoto muže máte a nechcete ho vyměnit, raději se do všeho pusťte rovnou sama.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Muži ve znamení Vodnáře jsou velmi nedůvtipní, proto se s nimi často při konverzaci dostanete do trapných situací. Nechápou vtipy, ironii, narážky ani popichování, tudíž nikdy nemůžete vědět, jak Vodnář na vaše slova zareaguje. Vy si totiž děláte legraci, nemyslíte narážku vážně a trouba Vodnář se smrtelně urazí a nezareaguje adekvátně.

Vodnáři také nemají žádný smysl pro humor, proto s nimi není legrace. Často to jsou nudní suchaři bez šarmu a charisma, kteří nemají ambice a prostě jen tak existují. Život po jejich boku je tak nezajímavý a vy budete za nějakou dobu tak znudění, že utečete. Vodnáři jsou navíc nešikovní, takže rozbijí vše, co je v jejich dosahu.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Muži ve znamení Raka se nechávají od všech ovlivňovat a vždy přistoupí na vše, do čeho je ostatní naverbují. Není tedy žádná legrace s nimi žít. Dost často to zavání průšvihem. Je totiž snadné Raka ovlivnit a využít ho ve svůj prospěch, což mnozí z jejich okolí dělají. Raci jsou ale takoví troubové, že to nevidí a myslí si, že jsou hrozně důležití.

Některé ženy toho však umí využít ve svůj prospěch, tudíž pak Rak šlape přesně tak, jak ony diktují. Je to jediná možná varianta, jak přežít život po boku Raka. Rak je totiž tak naivní, že vás to začne za chvíli štvát. I v jasné falši vidí upřímnost a ještě se s vámi bude hádat, že má pravdu. Myslí si, že je všichni uznávají za jejich velkorysost, ale většina známých se jim směje za jejich hloupost.