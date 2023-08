Co považujete za největší urážku, kterou neodpustíte? Záleží na vašem znamení

Urážíte se kvůli maličkostem nebo vás hned tak něco nenaštve? Ať tak či onak, tuto míru určují hvězdy a náš horoskop. Záleží, v jakém znamení zvěrokruhu jste se narodili. Každé to má totiž jinak. Co uráží nejvíce právě vás?

Beran (21.3. - 20.4.)

Lidé ve znamení Berana nejvíce motivuje konkurence a z představy být až druhý se mu dělá špatně od žaludku. Pokud tedy někdo udělá rádoby vtipnou poznámku o jejich chybách a nedostatcích, je zle. Ze všeho nejhorší je vysmívaní, že Berana v něčem porazíte. To se pak smrtelně urazí.

Nikdy neříkejte Beranům, že je v něčem porazíte. Zdroj: Profimedia

Býk (21.4. - 21.5.)

Tvrdohlaví a neústupní Býci očekávají, že se věci budou dít po jejich. Tvrdě pracují, snaží se, často na úkor svých potěšení, a tak očekávají, že vše půjde tak, jak si naplánovali. Není proto divu, že se urazí, pokud jim někdo řekne, že některé věci dělají špatně.

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Nejdůvtipnější člověk v místní společnosti? Přece Blíženec! Cítí se tak skvělí, zábavní a vtipní, že přehnaně reagují na každou poznámku na jejich osobu, byť je myšlena v žertu. Pokud si z Blíženců děláte legraci z toho, co říkají nebo jak reagují, strašlivě se jich to dotkne.

Rak (22.6. - 22.7.)

Pro lidi zrozené v Raku je životně důležité být součástí životů jejich blízkých a přátel. Špatně nesou pocit, když jim někdo naznačí, že je ve svém životě už nepotřebuje. Vždy se urazí, když se začnou jejich blízcí setkávat s někým jiným namísto nich.

Lev (23.7. - 22.8.)

O Lvech je všeobecně známo, že zbožňují pozornost ostatních. Hluboce se jich proto dotkne, když se jim tohoto zájmu přestane dostávat. Urazí se a odejdou, pokud si jich ve společnosti nikdo nevšímá, pokud je nikdo nechválí nebo je, nedej bože, společnost ignoruje.

Lvi se hluboce urážejí, když jim nikdo nevěnuje pozornost. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Lidé narození ve znamení Panny lpí na detailech, a tak si o každém blízkém, o rodině a o přátelích pamatují každou drobnost. To samé přepokládají i u ostatních, proto je doslova semele, když jim někdo položí banální otázku, týkající se jejich osoby.

Váhy (23.9. - 23.10.)

Zrozenci ve Vahách jsou hrdí, okouzlující, zdvořilí a obdivovaní. Nemají moc rádi, když je někdo provokuje a škádlí. Když se pak začne vysmívat nějaké věci, kterou lidé ve Vahách udělali, nikdy to nezapomene a neodpustí.

Štír (24.10. - 22.11.)

Štíři berou všechno příliš vážně, počínaje vztahy a běžnými životními situacemi konče. Dávají ze sebe všechno, do všeho, co dělají, se pouštějí se svou typickou vášní. Pokud někdo začne zlehčovat některé jejich činy, urazí se a dají to dotyčnému patřičně najevo.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Lidé narození ve znamení Střelce jsou od přírody veselí, pozitivní a optimističtí. Jen tak se neurazí, na to mají příliš velký nadhled. Co je však dokáže pěkně nakrknout je to, když se jejich radostnou náladu snaží někdo zkazit a poukazovat na jejich špatné povahové stránky.

Střelci se naštvou, když někdo zkusí poukázat jejich špatné stránky. Zdroj: Profimedia

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Disciplína, tvrdá práce, etika. Podle těchto hodnot žijí lidé ve znamení Kozoroha. Nejvíce je tak uráží, když líní a privilegovaní lidé dostávají to, co si nezaslouží. Představa, že někdo dostane bez práce to, o co oni celý život bojovali, je pro ně hlubokou urážkou.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Vodnářům hluboce záleží na tom, aby se svět kolem stal lepším místem. Pokud mohou přiložit ruku k dílu, pomoci něco změnit, hned přispěchají na pomoc. Když potkají někoho, kdo je sobecký a okolní svět ho vůbec nezajímá, urazí se. Tito lidé by raději měli zvážit, než před Vodnářem cokoli řeknou.

Před Vodnářem o své sobeckosti raději mlčte. Zdroj: Profimedia

Ryby (21.2. - 20.3.)

Pro zrozence ve znamení Ryb je nejdůležitější laskavost. Nedokáží si představit, že by na někoho byli zlí a nepříjemní. Proto když se s někým takovým setkají, tváří tvář krutosti a zlu, hluboce je to urazí.

