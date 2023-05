Největší závisláci na sociálních sítích: Tato znamení se tím ničí. Znáte takové?

Život některých lidí se odehrává spíše na sociálních sítích než v realitě. Někdo digitálnímu světu v pohodě odolává, někdo je na něm doslova závislý. Která znamení zvěrokruhu patří mezi ta, které nedokážou odložit telefon a svůj život měří počtem lajků na Facebooku nebo Instagramu?

Lev (23.7. - 22.8.)

Lvi milují pozornost, včetně té na sociálních sítích. Čím více lajků, tím jsou Lvi spokojenější. Instagram i Facebook jsou místa, kde se Lvi mohou dostatečně vyžít a ukázat svou hravou stránku. Rádi zveřejňují příspěvky, obdivují ty, kdo mají hodně sledujících. Touží zářit jako slunce, které je jejich vládnoucí planetou, a věří, že toho dosáhnou právě s telefonem v ruce.

Lvi milují být online a být vidět. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Blíženci milují nejrůznější příběhy a vyprávění a z duše rádi baví své přátele. Jsou velmi společenští, a proto milují také Facebook, kde se mohou připojit k mnoha skupinám, dozvědět se o každém člověku nejrůznější maličkosti a být neustále s někým v kontaktu. Spíš než zvěřejňování svých příspěvků, sledují ostatní, vstřebávají informace, komentují a lajkují.

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Další znamením, které nemůže žít bez sociálních sítí je Vodnář. Tito lidé tráví spoustu času online, neustále se pídí po nejrůznějších informacích a jsou vždy tam, kdy se děje něco nového. Stahují si nejnovější aplikace, jsou “v obraze”, sledují dění kolem svého bydliště a přihlašují se do nejrůznějších komunitních skupin.

Beran (21.3. - 20.4.)

Beran se snadno nudí a je online vždy, když právě nemá co dělat. Navíc si Berani občas rádi nechávají hladit své ego, takže si během dne několikrát zkontrolují lajky u svých příspěvků. Rádi o sobě nechávají vědět, kde jsou, jaké dobrodružství právě zažívají a čím se zabývají. Musí se neustále ujišťovat o tom, že jejich přátelé na Facebooku vědí, jak jsou akční.

Střelci si telefon berou i do postele. Zdroj: Profimedia

Střelec (23.11. - 21.12.)

Také Střelci milují pozornost a na sociálních sítích jí mohou získat spoustu. Velmi rádi zveřejňují videa a fotky ze svých cest, udělají všechno pro to, aby měli co nejvíce lajků. Rádi sledují zábavná videa, patří mezi ty, kteří fotí všechno, co si připravili k jídlu nebo to, co si objednali v restauraci. Telefon si s sebou berou i do postele.

Zdroje: stylecaster.com, bestlifeonline.com