Nejvíce nezávislé ženy podle znamení: Muži se jich děsí! Jste mezi nimi?

Každé znamení má své vlastní jedinečné osobnostní rysy, ale některé z nich posouvají svou nezávislost o něco dále než ostatní. Být nezávislý neznamená dělat všechno sám; znamená to být dostatečně sebevědomý na to, abyste mohli činit rozhodnutí a stát si za nimi, aniž byste se spoléhali na názor nebo souhlas někoho jiného. Některé ženy jsou extra nezávislé, až mužům nahánějí strach a často zůstávají samy. Ve kterém znamení se narodily?

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Ženy v Kozorohu jsou jedny z nejvíce soběstačných žen. Mají vnitřní odhodlání, které je pohání v životě kupředu a pomáhá jim dosáhnout cílů podle jejich vlastních podmínek. Kozorožky nepotřebují něčí souhlas nebo potvrzení, aby byly spokojené. Mají také neuvěřitelnou pracovní morálku, která je žene k úspěchu bez ohledu na to, co se děje a co si o nich kdo myslí. Jsou to dříči a nebojí se vynaložit další úsilí, aby se dostaly vpřed. Žena Kozoroh ví, jak se vypořádat s problémem a dostat se na vrchol, aniž by se spoléhala na někoho jiného. Její nezávislost a ambice jsou dvě z jejích největších přednosti.

Ženy v Kozorohu jsou cílevědomá a nepřístupné. Zdroj: Profimedia

Panna (23.8. - 22.9.)

Panny jsou často vnímány jako plaché a introvertní, ale to neznamená, že nemají silný pocit soběstačnosti. Nepotřebují nikoho jiného, aby jim říkal, co mají dělat nebo jak to dělat. Tyto ženy jsou hrdé na to, že se mohou spolehnout samy na sebe a plnit úkoly bez pomoci ostatních. Panny jsou také neuvěřitelně nezávislé, pokud jde o rozhodování. Mohou analyzovat situaci a přijít s nejlepším řešením, aniž by potřebovaly názor nebo příspěvek někoho jiného. Panny důvěřují svým instinktům, vědí, co chtějí, a nebojí se za tím jít. Často zůstávají celý život samy, bez mužů.

Beran (21.3. - 20.4.)

Ženy narozené ve znamení Berana jsou známé tím, že jsou zuřivě nezávislé a odhodlané dosáhnout svých cílů bez ohledu na to, jaké překážky před nimi stojí. Zatímco ostatní se mohou vzdát, Beran nikdy neustoupí před výzvou. Ženy v Beranu mají silné sebevědomí a nebojí se stát za tím, v co věří, i když to znamená jít proti proudu. Zrozenkyně v Beranu jsou také schopny se samy rozhodovat, vědí, co chtějí, a nedovolí, aby jim něco stálo v cestě. Berani jsou silou, se kterou je třeba počítat vzhledem k jejich síle a nezávislosti. Ženy narozené v tomto znamení pravidla nedodržují, ony si je vytvářejí.

Střelec (23.11. - 21.12.)

Dobrodružný a zvědavý Střelec je dalším znamením, které si cení své nezávislosti. Tyto ženy stále hledají nové způsoby, jak vyjádřit svou svobodu a nezávislost. Jsou to často dobrodružné povahy, které se odvažují vydat se i na místa, o kterých by se většině lidí ani nesnilo. Váží si své svobody více než čehokoli jiného a vynaloží velké úsilí, aby si ji ochránily. Nepotřebují svolení od nikoho, aby žily svůj život tak, jak chtějí. Muži se jich často bojí a navázat trvalý vztah s mužem je pro ženu ve Střelci prakticky nemožné.

Ženy ve Střelci vědí, co chtějí. Zdroj: Profimedia

Vodnář (21.1. - 20.2.)

Tyto svobodomyslné a silné ženy se jen zřídka nechají ovlivnit vnějšími vlivy. Pochodují do rytmu vlastního bubnu a nebojí se zůstat samy ve svých přesvědčeních. Ženy ve Vodnáři mají také jedinečnou důvěru ve své schopnosti. Jsou plně schopny přijmout životní výzvy a zvládnout je bez újmy. Vodnářky mohou být zuřivě nezávislí, ale to neznamená, že si neváží vztahů. Prostě jen vědí, co ony samy potřebují.



Zdroje: www.sosyncd.com, www.purewow.com