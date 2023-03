Znamení nejvíce zkoušená životem: Tito lidé to nikdy nebudou mít lehké

Možná vám přijde, že máte v životě stále smůlu, i když se snažíte ji jakkoliv zbavit. Pokud navíc patříte mezi životem nejvíc zkoušená znamení zvěrokruhu, budete to mít o to těžší. Tyto lidi totiž provází smůla celý život, nemůžou za to!

Existují znamení, která mají v životě větší smůlu než jiná. Život je neustále zkouší a klade jim pod nohy překážky, které musejí zdolávat. Bohužel se jim to často nepodaří a tato znamení zvěrokruhu to v životě nikdy nebudou mít snadné. Která to jsou?

Kozoroh

22. 12. až 20. 1.

Kozorozi jsou nesmírně pracovití a všechno chtějí mít dokonalé. Často se jim ale lepí smůla na paty a život je zkouší s naprostou pravidelností celé dny. Ráno na sebe vylijí hrnek s čajem, pokapou si tričko zubní pastou a při cestě do práce jim třikrát ujede tramvaj. Tyto drobnosti však už nijak neřeší, potkávají je totiž každý den a naučili se s nimi celkem obstojně žít.

Do toho ale Kozorohy zaskočí i větší katastrofa, na kterou nebyli připraveni a neumí si s ní poradit. Tyto nečekané karamboly pak nezvládají řešit, čímž se na ně nabalují další a další problémy, které ve finále položí Kozoroha k zemi. Kozoroh se ale nikdy nevzdává, vždy se zvedne a ustojí to!

Blíženci

22. 5. až 21. 6.

Mít po boku jako partnera nebo přítele Blížence není žádná procházka růžovým sadem. Neustále se mu totiž něco děje a většinou nejde o nic příjemného. Časté pokuty za parkování nebo od revizorů z MHD jsou prp Blížence pomalu denním chlebem, ale bohužel kvůli jeho roztěkanosti a nepozornosti se jedná i o problémy závažnější.

Blížence mohou potkat i další zkoušky osudu, jako třeba úrazy, ze kterých se dlouho dostává, a když se mu to konečně podaří, přijde něco dalšího. Bohužel to na těle Blíženců zanechává závažné šrámy a jejich tělo chátrá. Skomírá ale i jejich mysl, protože se každý den budí se strachem, co se jim zase přihodí za katastrofu. A přitom by stačilo jediné, Blíženci, soustřeďte se na to, co děláte.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Váhy život zkouší celý život. Mívají obrovskou smůlu v lásce a obecně v partnerských vztazích. Vždy si myslí, že konečně našly svůj vysněný protějšek a už je čeká jen spokojený život, ale nikdy to tak není. Z každého partnera se nakonec vyklube lhář a podvodník, který Váhu opustí a nechá ji řešit své dluhy a problémy.

Váhy jsou často doplácí na průšvihy ostatních. Život tedy rozhodně nemají lehký, a i když ony samy jsou hodné bytosti, obklopují se špatnými lidmi a za to pak nesou následky. Bohužel se však z problémů nepoučí a vždy se do dalšího zhoubného vztahu pustí znovu a znovu. Váhy, zkuste vystoupit z tohoto bludného kruhu, bude vám líp.