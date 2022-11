Nejvtipnější znamení zvěrokruhu: Jste to vy, nebo svými vtipy nudíte okolí?

Je s vámi legrace a lidé vaši společnost vyhledávají, protože se dobře baví? Pak máte štěstí a patříte mezi následující znamení zvěrokruhu, která jsou zábavná. Může ale také jít o pocit, že jste vtipní, jenže ve skutečnosti jste nudní nebo dokonce trapní. Jak to máte podle hvězd vy?

Bavit společnost není nic snadného. Někomu tento dar do vínku byl dán a jiný, i kdyby se rozkrájel, působí trapně nebo nudně. Pokud tedy nemáte jistotu, zda umíte zaujmout davy, držte se v ústraní a nepokoušejte štěstí. Která znamení jsou opravdu vtipná?

Lev

23. 7. až 22. 8.

Lev má svůj specifický styl humoru, který když pochopíte, budete se s ním bavit od rána do večera. Musíte na něj mít ale náturu, je totiž drsný a syrový. Ale přesný! Možná právě proto se v něm často někdo vidí a může Lvův humor považovat za posmívání nebo rýpání. Dávejte si občas pozor, jak vtip podáváte a uberte.

Jinak ale nic neměňte, jste velmi vtipní a veselí společníci, kteří nezkazí žádnou legraci a po požití nějaké té skleničky se stáváte lvem salónů. Vaše taneční kreace vyvolávají salvy smíchu a na svou prořízlou pusu jste už sbalili nejednu lásku. Lev si umí ze sebe udělat legraci a vše dokonale ohovoří, to je jeho největší plus.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Střelci jsou rození baviči a jejich humor umí oslovit davy. Jsou velmi dobrými komiky a nebojí se klidně si i střihnout stand-up. Mají v zásobě tolik vtipů a historek ze života, že byste je mohli poslouchat hodiny a stále se budete smát. Styl jejich humoru je laskavý a staví ho spíše na legračních příbězích, než na popichování ostatních lidí.

Střelci milují publikum a jeviště. Od malička si hráli na vystoupení a nutili rodiče sedět v obývacím pokoji a pořád dokola tleskat jejich představením. Možná by u nich stálo za zvážení založit si humorný blog nebo napsat knihu zážitků z jejich života. Budou mít jistě úspěch a pobaví mnoho čtenářů.

Býk

21. 4. až 21. 5.

Býci si o sobě myslí, že jsou nejvtipnější, ale bohužel si to myslí jen oni. Jejich humor je trapný, občas až neuctivý a dětinský. Myslí si navíc, že snědli všechnu vtipnou kaši na světě a že je jejich povinností, aby jejich vtípky každý slyšel. Kéž by ale raději mlčeli, vyhnuli by se trapnému tichu a rozpačitým úsměvům společnosti.

Kdyby nebyl Býk tak urputný a vtipkoval jen v situacích, kdy se to hodí, jistě by to lidé ocenili. Jeho vtípky nejsou až tak špatné a občas vás i překvapí a ze srdce se zasmějete. Je to ale v poměru 1:50, proto je třeba ubrat a pečlivě vybírat situace, kdy jsou vtípky na místě. Nezapomínejte, že smích léčí, proto se snažte bavit a ne nudit.