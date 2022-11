Nejchytřejší ženy podle horoskopu: Tahle znamení nepřeveze nikdo

Jste v každém souboji vítěz? Nechce s vámi nikdo hrát vědomostní hry, protože vždy vyhrajete? Milujete studium a neustále se vzděláváte? Pak jistě patříte mezi následující znamení zvěrokruhu, která jsou ta nejchytřejší.

Byly jste od dětství považovány za které vzdělané a sečtělé? Bojí se vás muži kvůli vaší inteligenci? Pak nejspíš patříte mezi ta znamení zvěrokruhu, která k tomu mají vrozené dispozice. Není to však vždy jen výhra, proto byste se měly naučit s tímto darem svědomitě nakládat.

Váhy

23. 9. až 23. 10.

Ženy ve znamení Vah jsou nejen chytré, ale také krásné, tudíž se jich většinou muži bojí. Vědí, že by nikdy nemohli být nad nimi, a ať už je to jak chce, muž chce být pánem tvorstva a u žen ve Vahách mu to příliš nevychází. Tato žena totiž na jeho pomoc nikdy nečeká, vše si vyřeší sama, ví jak na to a zná odpověď na každou otázku.

Váhy milují vše nové a inspirativní. Nejvíce je baví kvízy, kde se musejí zamýšlet nad odpověďmi a hledat podklady v nejrůznějších knihách, encyklopediích a vědeckých studiích. Také jsou často členkami Mensy a jejich IQ hodně převyšuje průměr. V péči o domácnost jsou tyto ženy na druhou stranu spíše nepoužitelné, sice vědí vše o fungování vysavače, ale vzít ho do ruky pořádně neumějí.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Vodnářky jsou neuvěřitelně chytré na přírodní vědy. Mnoho z nich přednáší na prestižních univerzitách, provádí nejrůznější výzkumy a v neposlední řadě pracují na nejrůznějších odborných publikacích. Zajímá je ekologie a snaží se zjistit pravdu o globálním oteplování. Milují přírodu a chrání ji ze všech sil. Třídí, nepoužívají nic plastového a snaží se co nejméně zatěžovat životní prostředí.

Tyto ženy si jen těžko nacházejí muže. Příliš o sebe totiž nedbají. Jejich bádání jim zabírá tolik času, že na nic jiného nemají čas, chuť, energii ani náladu. Kupovaní oblečení, kosmetiky či šminek považují za ztrátu času a mrhání peněz. Také jsou to většinou vegetariánky a nesnesou, aby si muž v jejich přítomnosti dal kus masa.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka mají neuvěřitelný přehled a nikdy je na ničem nenachytáte. Orientují se v přírodních i humanitních vědách. Rozumí ale i politice, ekonomice a ani ekologie jim není cizí. Studují většinou několik škol najednou, neumí se totiž rozhodnout, jaký obor je pro ně tím prioritním, tak raději zkoušejí všechny. Většinou jim to nedělá problém a dotáhnou to k červenému diplomu na všech frontách.

Tyto ženy milují vše záhadné, rády si hrají na detektivy a hledají nejrůznější řešení, varianty a možnosti. Od dětství chtěly být jako inspektor Colombo a tento seriál viděli snad stokrát. Některé ženy ve znamení Raka vystudovaly kriminalistiku a našly své místo u policie. Jiné zase pracují ve výzkumných ústavech či jako lékařky v nemocnicích.

