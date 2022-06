Nejvýbušnější a nejprchlivější ženy podle horoskopu. Patříte mezi tato znamení?

Jste temperamentní, výbušná, vzteklá a je vás všude plno, anebo naopak patříte mezi ženy, které „kam je postavíš, tam je najdeš"? Prozradíme vám, která čtyři znamení patří do první škatulky, a pokud nemáte rádi hádky, měli byste se jim vyhnout obloukem.

Ne každá žena se umí prosadit. Některé jsou vášnivé, temperamentní, někdy až vzteklé nebo prchlivé, jiné nazýváme puťkami domácími. Tyto ženy jsou pak rády doma a plní přání své rodiny. Do jaké skupiny patříte vy? Horoskop vám prozradí, zda hýříte temperamentem, anebo si to jenom nalháváte.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Ženy narozené v tomto znamení milují být středem pozornosti a vysloveně to vyhledávají. Velký problém však je, že mají ke všemu co říct a bohužel se většinou jedná o témata, o kterých nic nevědí. Když se s nimi o jistých věcech chcete bavit do hloubky, pochopíte, že Střelkyně mají jen několik frází, které neustále opakují dokola, aby působily důležitě. Občas tedy působí velmi hloupě, ale neuvědomují si to. Naopak si myslí, že jsou chytré, sečtělé a mají vždy pravdu.

Když chcete Střelkyni zastavit nebo zachránit před ztrapněním, rozhodně na ni nezvyšujte hlas a nic jí nevytýkejte na veřejnosti. To by ji rozčílilo a hysterie by se projevila naplno. Raději ji odveďte nenápadně od tématu na jiné, o kterém by alespoň něco smysluplného mohla říct. Většinou jsou Střelkyně odbornice na zdravý životní styl, kosmetiku a plastické operace.

Panna

23. 8. až 22. 9.

Panny velmi rády pomlouvají ostatní a hádají se. Pokud tedy chcete klid, nepouštějte se do křížku s Pannou, která se na vás vyřve, uleví se jí a vy zůstanete vyšťavení. Ženy ve znamení Panny také rády vnucují všem své rady a názory, i když jsou nevyžádané, a v neposlední řadě se aktivně zapojují do všech sporů, přestože se jich netýkají. Jsou velmi temperamentní a považují se za ochránkyně, tudíž nikdy nevydrží mít zavřenou pusu. Občas jim to však uškodí.

Panny se uklidní pouze v případě, že se zamilují. Zamilovaná Panna udělá pro partnera vše, co mu na očích uvidí a klidně se nechá vodit jako loutka. Nepochopíte, kam se ztratila ta sebevědomá, arogantní žena, která musela mít vždy pravdu. Nyní je z ní submisivní dáma plnící přání svému manželovi.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženy ve znamení Raka jsou vůdčími osobnostmi, proto často pracují na vedoucích pozicích a řídí tým lidí. Bohužel to ale neumí a jejich podřízení mají často s jejich chováním problém. Ženy ve znamení Raka jsou totiž výbušné, zlé a vztahovačné. Když si na svého podřízeného zasednou, dávají mu to sežrat tak dlouho, než to dotyčný vzdá a dá raději výpověď. Mají však kolem sebe takovou pověst, že se jim každý bojí postavit a nikdo si na ně nestěžuje. Ženám ve znamení Raka tak jejich chování znovu a znovu prochází.

Pokud chcete, aby se k vám žena - Rak chovala s úctou, musíte mít intelektuálně navrch. Rakyně se chovají slušně a s respektem pouze k těm, kdo něco umí a jsou ve svém oboru špičkou. Navíc to musí být něco, o čem nemá žena ve znamení Raka ani potuchy. Pak se ráda nechá poučit o něčem novém.

Ryby

21. 2. až 20. 3.

Ryby jsou hysterky. Chcete-li tedy mít doma uřvanou ženskou, která je na větvi z každé nepředvídatelné situace, ze všeho se hroutí a v horším případech na vše nadává, je pro vás Ryba jasnou volnou. Ryby jsou pro ostatní lidi nesnesitelné. Mají jen několik málo přátel, které jejich chování trpí a občas ho považují za vtipné. Ona hystericky pobíhající Ryba rozhazující rukama kvůli úplné hlouposti má prostě něco do sebe.

Ryby se chovají klidně pouze v případě, že se kolem nich nic neděje. Milují vlastně nudu a klid, protože jen tak se mohou uvolnit, relaxovat a neřešit žádné drama. Pak si pustí romantický film, nalijí si skleničku vína a pláčou alespoň u televize. Ryby jsou také pěkně žárlivé a nesnesou, když se jejich partner opozdí, to ho pak čeká taková scéna, že si to příště raději rozmyslí.