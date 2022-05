Nejzákeřnější znamení zvěrokruhu. Těmto lidem byste se měli vyhnout obloukem

Možná si říkáte, že umíte odhadnout lidi. Ale pozor, ne vždy to stačí! Jsou lidé, kteří se tváří jako svatoušci, ale ve skutečnosti byste jim neměli věřit ani nos mezi očima. Někteří za to ani nemůžou, zákeřnou povahu jim předurčuje jejich znamení. Na jaká znamení si dát obzvlášť pozor?

Není člověk jako člověk, tudíž každý nemá dobrý charakter. Možná si myslíte, že se obklopujete lidmi, které znáte jako své boty a za jejich dobrotu byste strčili ruku do ohně, ale pozor! Ne vždy to tak musí být. Určité vlastnosti jsou člověku už předurčeny a to platí zrovna právě o zákeřnosti. Kdo ji v sobě jednou má, těžko se jí zbavuje.

Pojďte se spolu s námi podívat na čtyři nejzákeřnější znamení, od kterých byste se měli držet co nejdál.

Lev

Lev se sice tváří jako největší kamarád, ale pravda je taková, že by vás nejraději sežral. Je mstivý, zákeřný a zlý. Závidí vám vše a je jedno, že jste si to, co máte, tvrdě vybudovali, zatímco on dostal vše zadarmo. Nikdy se nespokojí s tím být druhý a pokud to bude nutné, klidně vám podrazí nohy.

Ani jako partner nestojí Lev za nic. Je neustále naštvaný a všechny pomlouvá. Na vás hledá stále nějaké chyby a myslí si, že dokonalý je jen on. Pamatujte, že Lev kvůli své zákeřnosti nemá ani žádné kamarády, už jich totiž spoustu zklamal. Pokud tedy doufáte, že s ním prožijete společný život, tak bohužel.

Štír

Další znamení, které je pěkně zákeřné a umí to skvěle skrývat, je Štír. Ten je na rozdíl od Lva velmi oblíbený, společenský a každý je rád v jeho přítomnosti. Štír totiž skvěle mluví, umí přesvědčovat a hází jeden vtípek za druhým. Vše je to ale jen hra a on zjišťuje vaše slabiny, aby mohl zaútočit. Štír vždy útočí, až když zná všechna slabá místa oběti. Pak se na ní pěkně vyřádí. Nepouštějte si tedy Štíra nikdy k tělu.

Také s ním nikdy nemějte rodinu. Na děti by byl jako na cizí. Nemá je rád a nezměnil by to ani fakt, že jsou jeho. Jen by totiž narušovaly jeho bezstarostný život, který si chce užívat.

Ryby

Ryby se zdají jako tiché a mírumilovné znamení, ale není to pravda, jsou pěkně zákeřné, když není po jejich. Jelikož jsou velmi chytré, dokáží využít své inteligence k takové pomstě, o které se vám ani nesnilo. Nedělejte si z nich tedy legraci a neshazujte nic, co považují za důležité, to by je velmi urazilo. A Ryby neumí odpouštět.

Také nepovažujte přátelství s Rybami za samozřejmé, ale pěkně si ho hýčkejte a ukazujte Rybě, jak moc pro vás znamená. Jinak bude zle. Ryba vybouchne a řekne vám, co si o vás myslí, a věřte, že si to za rámeček nedáte. Tomuto znamení se často stává, že zůstane samo celý život a nenajde si kvůli své zákeřnosti a přímočarosti partnera pro život.

Kozoroh

Kozoroh vás bude využívat až do té chvíle, dokud to půjde. Pamatujte, že pokud neřeknete dost, skončíte úplně vysosaní. Dejte si však pozor, jakým tónem budete s Kozorohem mluvit. Nesnese aroganci ani povýšený tón, i když on sám tak mluví běžně. Když Kozoroh zjistí, že mu z přátelství s vámi nic nekape, opustí vás, nemá důvod s vámi tlachat o počasí.

Kozoroh je tak zákeřný, že často končí ve vězení nebo v nápravném ústavu. Nenechá si totiž poradit, ani mluvit do života a většinou na to slušně dojede. Nemá rád, když se někdo zajímá o to, co dělá. Stejně vám to nikdy nepoví. Nebývá to totiž nic legálního. Raději o jeho byznysu nechtějte ani nic vědět, mohlo by se totiž stát, že by vás mohl zatáhnout do věcí, do kterých nechcete.