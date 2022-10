Největší stíhačky zvěrokruhu: S těmito ženami si nic nezačínejte. Skončíte zle

Pokud jste potkali ženu svých snů, neztrácejte hned hlavu, ale raději si nejprve prověřte, zda není stíhačka. S touto „diagnózou" není totiž život vůbec snadný, a to především pro vás. Některá znamení mají ke stíhání partnera větší sklony než jiná, my vám prozradíme, kterým byste se měli vyhýbat obloukem.

Možná si myslíte, že žena, kterou jste potkali a nějaký čas už s ní randíte, je ta pravá a jediná. Měli byste si ale dát pozor, aby se z ní po nějaké době nevyklubala stíhačka, která vám nedá ani chvíli pokoj. Jaká znamení tíhnou k tomu mít svého partnera neustále pod kontrolou?

Váhy

23. 9. až 23. 10.

U ženy ve znamení Vah to začíná příjemným zájmem. Po prvním rande převezme iniciativu, což vám většinou nevadí, a udržuje čilou konverzaci. Brzy tedy přichází druhé rande a to už je pro Váhu výhra, má vás v pasti. Od té doby bude mít neustále přehled o tom, co děláte, kde to děláte a samozřejmě i s kým. No a pokud se jí vaše verze nebude líbit, nebude se žinýrovat ji prověřit, a to důkladně.

Pokud tedy nechcete mít ostudu a k tomu doma peklo, raději jí nelžete. Vždy na všechno stejně přijde a je ještě hůř. Pokud na tyhle neustálé kontroly a jakoby náhodné telefonáty nemáte, pak tuto nevěstu opusťte, dokud to jde. Brzy si vás omotá a zmanipuluje, že budete plnit její plán a ona začne řídit váš život podle svého itineráře.

Vodnář

21. 1. až 20. 2.

Ženy ve znamení Vodnáře potřebují mít neustálé informace o tom, kde se jejich partner nachází. Ne že by se bály, že je třeba podvádí, ale mají neutuchající strach, že by se jim mohlo něco stát. Když se jejich partner opozdí třeba jen o pár minut, už jsou nervózní a vymýšlí katastrofické scénáře. Neustále mu volají a nedejbože, když jim nezvedá telefon, to už hysterčí.

Vodnářky jsou extrémně citlivé a jejich nervy dokáže pochroumat každá prkotina. Milují svůj stereotyp a to, když každý den ví, co je čeká. Nesnášejí nevědět a chtějí být v obraze úplně ve všem. Jsou nešťastné, když ví, že o něco přijdou, a když někam nemohou ony, nesmí samozřejmě ani jejich partner. Co kdyby se náhodou podíval na jinou?!

Rak

22. 6. až 22. 7.

Ženám ve znamení Raka nic neunikne, měly by si pořídit detektivní kancelář. Ví vždy všechno a umí si spojit souvislosti lépe než kdokoliv jiný. Většinou vypátrají to, co potřebují. Budou vás stíhat, otravovat a vyzvídat do té doby, dokud jim neřeknete vše, co chtějí slyšet. Připravte se prostě na soužití, kdy před partnerkou neudržíte žádné tajemství.

Tyhle žárlivky vám také budou umět dát „sežrat" zájem o každou jinou ženu a je jedno, jestli je čistě přátelský. Ženy ve znamení Raka bývají prostě stíhačky, které jsou schopné přijít do restaurace a vytáhnout vás od stolu, ať už u něj sedíte s kýmkoliv a udělat vám žárlivou scénu. Chcete opravdu takovou ostudu riskovat? Pokud ne, vyhněte se tomuto znamení obloukem.