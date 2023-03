Nejzávislejší znamení zvěrokruhu: Nezbavíte se jich, vysávají energii. Znáte je?

Jakmile si řeknete „závislý na druhých“, možná se vám někdo z vašeho okolí vybaví. Možná je to pár, který se obzvlášť zdráhá rozloučit (byť jen na pár hodin), nebo ten přítel, který neumí strávit odpoledne o samotě. Naši míru závislosti na ostatních ovlivňuje také horoskop. Která znamená zvěrokruhu patří mezi ta nejzávislejší?

Ryby (21.2. - 20.3.)

Lidé narození ve znamení Ryb mohou být velmi závislí na ostatních, zejména pokud jde o jejich partnera. Ve skutečnosti si Ryby často nedokážou představit život bez lásky nebo bez milované osoby. Z tohoto důvodu jsou proto obzvlášť „připoutáni“ ke svým partnerům. Být s nimi vyžaduje hodně trpělivosti, nikdy vás nenechají na pokoji.

Ryby se příliš "lepí" na své parntery. Zdroj: Profimedia

Váhy (23.9. - 23.10.)

Váhy se bez vztahů s druhými neobejdou, a to natolik, že se z nich (téměř) stává pořádná přítěž. Nechcete jít v noci ven? Pak Váhy přijdou k vám domů. Chtěli jste s partnerem nebo partnerkou strávit pár hodin o samotě? Pokud se přátelíte s Vahami, buďte si jistí, že se vám naruší váš soukromý plán. Rozhodně to nedělají ze zlomyslnosti: ti, kdo se narodili ve znamení Vah, jsou prostě lidé, kteří milují pohostinnost druhých a nenávidí být sami. Jenže si vůbec neuvědomují míru a nevhodnost svého chování a míru své závislosti.

Beran (21.3. - 20.4.)

Na stupních vítězů našeho žebříčku najdeme všechny narozené ve znamení Berana. Zdá se vám to divné? Pokud se přátelíte s Beranem nebo ho znáte, už víte, jak těžké je pro ně nechat vás jít. Pro Berana jsou ostatní zásadní a bez nich by nemohl žít: Beran je příliš nejistý, než aby byli sám. Jak mu utéct? Jednoduše tím, že mu vždy řeknete, jak se věci mají. Beran totiž nemá moc rád lidi, kteří ho nešetří svými upřímnými názory.

Rak (22.6. - 22.7.)

Na druhém místě v našem žebříčku najdeme všechny narozené ve znamení Raka. Toto je rozhodně kontroverzní znamení: nejen proto, že závisí na druhých, ale také proto, že miluje, že na něm závisí i ostatní. Rak je ve skutečnosti znamením, které se absolutně nešetří, pokud jde o náklonnost a city. Je pro něj velmi důležité být v prioritách druhých na prvním místě, a proto se snaží tohoto cíle dosáhnout tím, že staví ostatní na první místo nad své vlastní potřeby. Vztah s Rakem sice bývá blízký, může být ale pěkně těsný až nepříjemně dusivý.

Zpočátku je vztah s nimi hezký, časem se stane obtěžující. Zdroj: Profimedia

Blíženci (22.5. - 21.6.)

Na prvním místě závislých znamení se umístili lidé ve znamení Blíženců. To je znamení, které se bez druhých opravdu neobejde. Ve skutečnosti jsou Blíženci lidé, kteří jakoby „žijí“ skrze druhé nebo díky nim. Když se tedy do někoho zamilují, nemohou jinak, než že je postaví do středu svého světa. Ponořeni do své reality, stále hledající nové dobrodružství, nejsou nikdy schopni reflektovat své činy. S Blíženci může být opravdu těžké komunikovat, přátelit se či žít s nimi. Být sám je pro ně příliš těžké. Často vás doslova dokáží svou závislostí přivádět k šílenství.



Zdroje: instanews.it, bestlifeonline.com